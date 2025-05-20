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Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с Украиной

Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с Украиной - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с Украиной

При разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты. Об этом РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T07:07

2025-05-20T07:07

2025-05-20T08:00

дмитрий песков

россия

переговоры

сша

владимир путин (политик)

дональд трамп

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. При разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах, заявил Песков.Также представитель Кремля рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне."Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждалась", – сказал Песков журналистам. На уточняющий вопрос, обсуждалась ли встреча на высшем уровне, Песков ответил утвердительно. "Конечно", – сказал он.И подчеркнул, что США не выходят из посредничества по урегулированию украинского конфликта. "Нет, США не выходят", – ответил Песков на соответствующий вопрос. И отметил, что усилия США по урегулированию конфликта на Украине эффективны.Также представитель Кремля отметил, что инициатива Ватикана по участию в украинском урегулировании в качестве площадки известна, но этот вопрос в ходе телефонного разговора президентов России и США не обсуждался."Нет", – сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. И добавил, что "об этой инициативе Папы известно всем", и "действительно было из Ватикана заявление", как и то, что "... российская сторона признательна всем, кто готов внести свой вклад".И добавил, что конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось. "Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", – сказал пресс-секретарь президента РФ.Он также отметил, что США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения. "Понятно, что США заинтересованы в скорейшем достижении результатов. И президент (США Дональд – ред.) Трамп об этом говорил, и президент (РФ Владимир – ред.) Путин разделяет эту точку зрения. Все заинтересованы в скорейшем урегулировании", – сказал Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, переговоры, сша, владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский