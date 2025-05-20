https://crimea.ria.ru/20250520/srokov-net-i-byt-ne-mozhet-v-kremle-rasskazali-o-memorandume-s-ukrainoy-1146553261.html
Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с Украиной
Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с Украиной - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с Украиной
При разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты. Об этом РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T07:07
2025-05-20T07:07
2025-05-20T08:00
дмитрий песков
россия
переговоры
сша
владимир путин (политик)
дональд трамп
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d954dc5c4e93bbddc01cfc0aa8979d48.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. При разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах, заявил Песков.Также представитель Кремля рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне."Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждалась", – сказал Песков журналистам. На уточняющий вопрос, обсуждалась ли встреча на высшем уровне, Песков ответил утвердительно. "Конечно", – сказал он.И подчеркнул, что США не выходят из посредничества по урегулированию украинского конфликта. "Нет, США не выходят", – ответил Песков на соответствующий вопрос. И отметил, что усилия США по урегулированию конфликта на Украине эффективны.Также представитель Кремля отметил, что инициатива Ватикана по участию в украинском урегулировании в качестве площадки известна, но этот вопрос в ходе телефонного разговора президентов России и США не обсуждался."Нет", – сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. И добавил, что "об этой инициативе Папы известно всем", и "действительно было из Ватикана заявление", как и то, что "... российская сторона признательна всем, кто готов внести свой вклад".И добавил, что конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось. "Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", – сказал пресс-секретарь президента РФ.Он также отметил, что США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения. "Понятно, что США заинтересованы в скорейшем достижении результатов. И президент (США Дональд – ред.) Трамп об этом говорил, и президент (РФ Владимир – ред.) Путин разделяет эту точку зрения. Все заинтересованы в скорейшем урегулировании", – сказал Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2d77b06630632bee3e1e7c4ba1a9c4d7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, переговоры, сша, владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский
Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с Украиной
При разработке меморандума между РФ и Украиной сроков подготовки документа нет – Кремль
07:07 20.05.2025 (обновлено: 08:00 20.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. При разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем – сложные контакты по выработке все-таки единого текста. <...> Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях", – сказал Песков.
Устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах, заявил Песков.
"Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта, о чем тоже говорил Путин. Это самое главное во всех проектах, которые будут нами формулироваться", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Также представитель Кремля рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне.
"Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждалась", – сказал Песков журналистам. На уточняющий вопрос, обсуждалась ли встреча на высшем уровне, Песков ответил утвердительно. "Конечно", – сказал он.
И подчеркнул, что США не выходят из посредничества по урегулированию украинского конфликта. "Нет, США не выходят", – ответил Песков на соответствующий вопрос. И отметил, что усилия США по урегулированию конфликта на Украине эффективны.
"Безусловно, оказаны очень эффективные посреднические услуги, контакт установлен. И сейчас, собственно, осуществляется прямой контакт", – сказал Песков журналистам.
Также представитель Кремля отметил, что инициатива Ватикана по участию в украинском урегулировании в качестве площадки известна, но этот вопрос в ходе телефонного разговора президентов России и США не обсуждался.
"Нет", – сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. И добавил, что "об этой инициативе Папы известно всем", и "действительно было из Ватикана заявление", как и то, что "... российская сторона признательна всем, кто готов внести свой вклад".
И добавил, что конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось. "Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он также отметил, что США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения. "Понятно, что США заинтересованы в скорейшем достижении результатов. И президент (США Дональд – ред.) Трамп об этом говорил, и президент (РФ Владимир – ред.) Путин разделяет эту точку зрения. Все заинтересованы в скорейшем урегулировании", – сказал Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.