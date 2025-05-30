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Путин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условие - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Путин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условие
Путин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условие - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Путин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условие
Речь о подготовке совместных контактов президентов России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T13:37
2025-05-30T13:37
владимир путин (политик)
кремль
переговоры
владимир зеленский
дональд трамп
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Речь о подготовке совместных контактов президентов России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может зайти только в случае, если делегации достигнут результатов в ходе переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах двух стран. После этого, если такой результат, и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне (между лидерами России, США и представителем киевского режима", - приводит РИА Новости слова Пескова.Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле в очередной раз устраивает истерику, набивая, тем самым, себе цену.Второй раунд переговоров Москва предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатом предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия. Масштабный обмен пленными уже завершился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным - ответ Медведева"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир путин (политик), кремль, переговоры, владимир зеленский, дональд трамп, новости, политика
Путин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условие

Путин может встретиться с Трампом и Зеленским только после успешных переговоров - Песков

13:37 30.05.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Речь о подготовке совместных контактов президентов России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может зайти только в случае, если делегации достигнут результатов в ходе переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах двух стран. После этого, если такой результат, и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне (между лидерами России, США и представителем киевского режима", - приводит РИА Новости слова Пескова.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле в очередной раз устраивает истерику, набивая, тем самым, себе цену.
Второй раунд переговоров Москва предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.
Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатом предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия. Масштабный обмен пленными уже завершился.
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Владимир Путин (политик)КремльПереговорыВладимир ЗеленскийДональд ТрампНовостиПолитика
 
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