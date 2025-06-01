https://crimea.ria.ru/20250601/zelenskiy-vzyal-otvetstvennost-za-terakt-protiv-rossiyskikh-aerodromov-1146871912.html
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T22:13
2025-06-01T22:13
2025-06-01T22:44
владимир зеленский
коллегия минобороны рф
украина
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов.Как заявил Зеленский в вечернем обращении в своем Telegram-канале, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.Зеленский добавил, что Киев с этой целью задействовал 117 дронов.В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.В результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны, сообщило Министерство обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250601/nekotorykh-uchastnikov-teraktov-na-rossiyskie-voennye-aerodromy-zaderzhali-1146869810.html
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владимир зеленский, коллегия минобороны рф, украина, беспилотник (бпла, дрон), новости
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
22:13 01.06.2025 (обновлено: 22:44 01.06.2025)