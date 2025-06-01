https://crimea.ria.ru/20250601/zelenskiy-vzyal-otvetstvennost-za-terakt-protiv-rossiyskikh-aerodromov-1146871912.html

Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов

Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов

Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T22:13

2025-06-01T22:13

2025-06-01T22:44

владимир зеленский

коллегия минобороны рф

украина

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619470_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0046e21434f40939087cc8e4c6d20b95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов.Как заявил Зеленский в вечернем обращении в своем Telegram-канале, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.Зеленский добавил, что Киев с этой целью задействовал 117 дронов.В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.В результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны, сообщило Министерство обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250601/nekotorykh-uchastnikov-teraktov-na-rossiyskie-voennye-aerodromy-zaderzhali-1146869810.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, коллегия минобороны рф, украина, беспилотник (бпла, дрон), новости