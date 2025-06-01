Рейтинг@Mail.ru
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250601/zelenskiy-vzyal-otvetstvennost-za-terakt-protiv-rossiyskikh-aerodromov-1146871912.html
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T22:13
2025-06-01T22:44
владимир зеленский
коллегия минобороны рф
украина
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619470_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0046e21434f40939087cc8e4c6d20b95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов.Как заявил Зеленский в вечернем обращении в своем Telegram-канале, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.Зеленский добавил, что Киев с этой целью задействовал 117 дронов.В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.В результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны, сообщило Министерство обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250601/nekotorykh-uchastnikov-teraktov-na-rossiyskie-voennye-aerodromy-zaderzhali-1146869810.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619470_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_b05d1c8ab86667c3b29c93657cbac463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, коллегия минобороны рф, украина, беспилотник (бпла, дрон), новости
Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов

Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов

22:13 01.06.2025 (обновлено: 22:44 01.06.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов.
Как заявил Зеленский в вечернем обращении в своем Telegram-канале, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.
"Готовили операцию более полутора лет", - заявил он.
Зеленский добавил, что Киев с этой целью задействовал 117 дронов.
В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.
В результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны, сообщило Министерство обороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
18:29
Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали
 
Владимир ЗеленскийКоллегия Минобороны РФУкраинаБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:49При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
22:31Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника
22:13Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
21:33Атака дронов на аэродромы РФ и ЧП с поездами – главное за день
20:51Что ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение
20:33Центр крымской мозаики: что хранит и как меняется Симферополь новой эпохи
20:11Ответ австралийцам: в Крыму издадут календарь с фотографиями пожарных
19:51Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот
19:3733 беспилотника ВСУ уничтожила ПВО над регионами России
19:19В Керчи больше суток не будет воды
19:03Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
18:46Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе
18:29Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали
18:26Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника
18:21Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны
18:15ЧП с поездами и удары по Москве – главное за неделю
17:52Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области
17:42ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон в ЛНР - Пасечник
17:08Как изменит ход боевых действий подключение ВСУ к паутине НАТО - эксперт
16:51Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство"
Лента новостейМолния