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Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали
Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали
Задержан ряд участников терактов, совершенных киевским режимом против российских аэродромов, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T18:29
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министерство обороны рф
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Задержан ряд участников терактов, совершенных киевским режимом против российских аэродромов, сообщило министерство обороны РФ.Ведомство уточняло, что в воскресенье киевский режим совершил теракты с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250601/iz-za-ataki-dronov-v-murmanskoy-i-irkutskoy-oblastyakh-zagorelas-tekhnika-1146869734.html
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министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали

МО: некоторые участники терактов Киева на военные аэродромы России задержаны

18:29 01.06.2025 (обновлено: 18:34 01.06.2025)
 
© РИА Новости КрымФСБ России
ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Задержан ряд участников терактов, совершенных киевским режимом против российских аэродромов, сообщило министерство обороны РФ.
"Некоторые участники терактов задержаны", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняло, что в воскресенье киевский режим совершил теракты с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
18:26
Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника
 
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