https://crimea.ria.ru/20250601/nekotorykh-uchastnikov-teraktov-na-rossiyskie-voennye-aerodromy-zaderzhali-1146869810.html

Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали

Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали

Задержан ряд участников терактов, совершенных киевским режимом против российских аэродромов, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T18:29

2025-06-01T18:29

2025-06-01T18:34

министерство обороны рф

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Задержан ряд участников терактов, совершенных киевским режимом против российских аэродромов, сообщило министерство обороны РФ.Ведомство уточняло, что в воскресенье киевский режим совершил теракты с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250601/iz-za-ataki-dronov-v-murmanskoy-i-irkutskoy-oblastyakh-zagorelas-tekhnika-1146869734.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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