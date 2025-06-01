https://crimea.ria.ru/20250601/nekotorykh-uchastnikov-teraktov-na-rossiyskie-voennye-aerodromy-zaderzhali-1146869810.html
Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали
Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали
Задержан ряд участников терактов, совершенных киевским режимом против российских аэродромов, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T18:29
2025-06-01T18:29
2025-06-01T18:34
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132610484_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6186894cbe7987a3aead7bad78c52d2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Задержан ряд участников терактов, совершенных киевским режимом против российских аэродромов, сообщило министерство обороны РФ.Ведомство уточняло, что в воскресенье киевский режим совершил теракты с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250601/iz-za-ataki-dronov-v-murmanskoy-i-irkutskoy-oblastyakh-zagorelas-tekhnika-1146869734.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132610484_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_603d00154c7a2d9c0ee16445e322d4a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали
МО: некоторые участники терактов Киева на военные аэродромы России задержаны
18:29 01.06.2025 (обновлено: 18:34 01.06.2025)