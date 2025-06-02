https://crimea.ria.ru/20250602/moskva-poluchila-ot-kieva-memorandum-o-mirnom-uregulirovanii-1146873178.html

Москва получила от Киева меморандум о мирном урегулировании

Москва получила от Киева меморандум о мирном урегулировании - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Москва получила от Киева меморандум о мирном урегулировании

Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T06:14

2025-06-02T06:14

2025-06-02T06:14

переговоры

россия

владимир мединский

политика

новости

украина

меморандум по урегулированию украинского кризиса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, передает RT.Он также отметил, что основные тезисы меморандума уже были опубликованы западной прессой. Так, по информации британских СМИ, Киев настаивает на гарантиях безопасности со стороны международного сообщества, непринуждения к нейтралитету - Украина может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС, отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.В воскресенье Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной. Встреча запланирована на 13:00 во дворце Чираган. Москва передаст украинской стороне свой меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Идея возобновления прямых переговоров была впервые озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, цель диалога – устранение первопричин конфликта и защита интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул в тот же день, однако непосредственных контактов с украинской стороной тогда не произошло. Встреча между представителями обеих стран прошла на следующий день и длилась около двух часов.Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что Москва и Киев договорились представить свои видения возможного прекращения огня. Мединский также подчеркнул готовность России продолжать переговорный процесс.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что российская сторона намерена представить Украине меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров. В то же время в Кремле отметили, что на данный момент не получили официального ответа от Киева по предложению о встрече 2 июня в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление о меморандуме по УкраинеПутин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условиеКакой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, россия, владимир мединский, политика, новости, украина, меморандум по урегулированию украинского кризиса