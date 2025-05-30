https://crimea.ria.ru/20250530/v-kremle-sdelali-zayavlenie-o-memorandume-po-ukraine-1146829607.html

В Кремле сделали заявление о меморандуме по Украине

В Кремле сделали заявление о меморандуме по Украине - РИА Новости Крым, 30.05.2025

В Кремле сделали заявление о меморандуме по Украине

Детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T14:11

2025-05-30T14:11

2025-05-30T14:11

дмитрий песков

россия

кремль

переговоры

меморандум по урегулированию украинского кризиса

политика

внешняя политика

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В среду помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что позвонил главе украинского минобороны Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами, российская сторона ожидает ответа. Так Мединский прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Умеров якобы звонил ему по вопросу меморандума, который готовит Россия.Глава МИД России Сергей Лавров на этой неделе сообщил, что делегация России, возглавляемая Владимиром Мединским, готова представить Киеву меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.Как при этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", состав российской делегации на переговорах по решению украинского кризиса 2 июня в Стамбуле останется тем же, что был 16 мая. Тогда трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция стала результатом предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия. Масштабный обмен пленными уже завершился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным - ответ Медведева"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФПереговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, кремль, переговоры, меморандум по урегулированию украинского кризиса, политика, внешняя политика, новости, украина