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Меморандум по Украине: Лавров рассказал о принципе его составления

Меморандум по Украине: Лавров рассказал о принципе его составления - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Меморандум по Украине: Лавров рассказал о принципе его составления

Россия при разработке меморандума по урегулированию украинского кризиса будет исходить из необходимости устранения первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T13:31

2025-05-23T13:31

2025-05-23T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия при разработке меморандума по урегулированию украинского кризиса будет исходить из необходимости устранения первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее глава МИД РФ также заявил, что вопрос легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию.Он напомнил позицию российского президента Владимира Путина, что Москва не отказывается от контактов с Зеленским и его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы решения. Однако вопрос вызывает законность главы Киевского режима при подписании мирного договора. Лавров опасается, что сменщики Зеленского могут поставить под сомнение достигнутые договоренности.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными в формате "1000 на 1000".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФПереговоры России и Украины – что ответили в Кремле о срокахУ Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с Россией

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сергей лавров, новости, политика, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости сво, переговоры