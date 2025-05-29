Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня
Состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня останется тем же – Захарова
20:08 29.05.2025 (обновлено: 20:48 29.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Состав делегации РФ на переговорах по Украине 2 июня в Стамбуле останется тем же, что был 16 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Та же российская делегация, исходим из этого", — ответила она на соответствующий вопрос.
Российскую делегацию на переговорах 16 мая возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Глава МИД России Сергей Лавров в среду сообщил, что делегация РФ во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.
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