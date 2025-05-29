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Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня

Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня

Состав делегации РФ на переговорах по Украине 2 июня в Стамбуле останется тем же, что был 16 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T20:08

2025-05-29T20:08

2025-05-29T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Состав делегации РФ на переговорах по Украине 2 июня в Стамбуле останется тем же, что был 16 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Та же российская делегация, исходим из этого", — ответила она на соответствующий вопрос.Российскую делегацию на переговорах 16 мая возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД России Сергей Лавров в среду сообщил, что делегация РФ во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация в течение ближайших двух недель оценит ход переговоров по Украине и настрой России на урегулирование конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, марина захарова, россия, стамбул, переговоры, турция, украина