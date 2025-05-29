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Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня
Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня
Состав делегации РФ на переговорах по Украине 2 июня в Стамбуле останется тем же, что был 16 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T20:08
2025-05-29T20:48
новости
марина захарова
россия
стамбул
переговоры
турция
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Состав делегации РФ на переговорах по Украине 2 июня в Стамбуле останется тем же, что был 16 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Та же российская делегация, исходим из этого", — ответила она на соответствующий вопрос.Российскую делегацию на переговорах 16 мая возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД России Сергей Лавров в среду сообщил, что делегация РФ во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация в течение ближайших двух недель оценит ход переговоров по Украине и настрой России на урегулирование конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250528/lavrov-nazval-uslovie-prekrascheniya-svo-1146770586.html
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новости, марина захарова, россия, стамбул, переговоры, турция, украина
Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня

Состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня останется тем же – Захарова

20:08 29.05.2025 (обновлено: 20:48 29.05.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Состав делегации РФ на переговорах по Украине 2 июня в Стамбуле останется тем же, что был 16 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Та же российская делегация, исходим из этого", — ответила она на соответствующий вопрос.
Российскую делегацию на переговорах 16 мая возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Глава МИД России Сергей Лавров в среду сообщил, что делегация РФ во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация в течение ближайших двух недель оценит ход переговоров по Украине и настрой России на урегулирование конфликта.
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НовостиМарина ЗахароваРоссияСтамбулПереговорыТурцияУкраина
 
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