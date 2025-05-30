https://crimea.ria.ru/20250530/peregovory-rossii-i-ukrainy-kakim-budet-vtoroy-raund-1146829982.html

Переговоры России и Украины: каким будет второй раунд

Переговоры России и Украины: каким будет второй раунд - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Переговоры России и Украины: каким будет второй раунд

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет представлять собой обмен ультиматумами. Конкретными договоренностями по итогу встречи может... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T18:47

2025-05-30T18:47

2025-05-30T18:29

радио "спутник в крыму"

переговоры

мнения

александр бедрицкий

украина

россия

европа

сша

политика

меморандум по урегулированию украинского кризиса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет представлять собой обмен ультиматумами. Конкретными договоренностями по итогу встречи может стать очередной обмен военнопленными, но не согласование позиций, что на сегодняшний день невозможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Обмен ультиматумамиПо мнению политолога, второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле "скорее всего, все-таки состоится"."Может быть, правда, не 2 июня. Потому что украинская сторона способна пролонгировать, приехать попозже, что уже не раз происходило", – заметил Бедрицкий.Так или иначе, как и предыдущая встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле, эта не будет бесполезной, несмотря на ярко выраженные противоречия сторон по ряду вопросов, считает эксперт.Поскольку повестка очередного этапа переговоров не обозначена, говорить можно только гипотетически, однако, с уверенностью можно сказать одно: вторая встреча будет представлять собой расстановку позиций, а обмен меморандумами станет, по сути, обменом ультиматумами, добавил он."Украина будет говорить о немедленном выводе российских войск со всей территории. Российские позиции тоже достаточно хорошо обозначены. Это отмена законов, дискриминирующих русский язык, русскоязычных и вообще национальные меньшинства. Отмена закона, дискриминирующего РПЦ. Запрет националистических организаций и признание нейтрального статуса Украины, причем с подтверждением его со стороны европейских государств и США. И, наконец, территориальные претензии – отказ от тех территорий, которые сейчас входят в конституционные границы РФ. Фактически это ультиматум. И такой ультиматум с другой стороны", – прокомментировал Бедрицкий.В итоге в ходе встречи могут быть достигнуты какие-то конкретные договоренности, например, по дополнительному обмену военнопленными, считает он."И это было бы очень хорошо, это было бы одним из главных результатов переговоров", – заметил политолог.Но говорить о том, что в основных своих претензиях стороны придут к консенсусу, слишком рано, считает он.Кипящий котел ЗападаПо мнению Бедрицкого, это объясняется тем, что Украина в данном конфликте несубъектна, не способна вырабатывать собственные решения – может лишь ретранслировать позиции своих кураторов. А этих кураторов на сегодняшний день больше, чем было в 2022 году, при этом они меняются и позиции у многих разнятся порой до полярности, сказал эксперт."Если в 2022 году мы могли говорить о некоем коллективном Западе, России и Украине как поле, на котором разрешаются противоречия, то сейчас появляются США как самостоятельный игрок. При этом США не едины внутри: есть Трамп и есть оппозиция, и она не обязательно демократическая – есть оппозиция и в республиканской партии", – указал Бедрицкий.При этом есть еще общеевропейская брюссельская демократия, которая преследует одни интересы. И есть интересы больших европейских государств, таких, как Франция и Германия, которые, к тому же расходятся с интересами национальных элит, отметил он.Кроме того, есть интересы малых стран и, наконец, есть Великобритания, о которой следует говорить вообще отдельно, а не в связке с США, потому что понятия "англосаксы" сегодня не существует ввиду достаточно серьезных противоречий между Лондоном и Вашингтоном в лице Трампа, добавил эксперт.При этом главный смысл переговоров заключается в том, чтобы устранить предпосылки возникновения конфликта на Украине для установления общей и неделимой европейской безопасности, о чем неоднократно заявляла Россия, подчеркнул эксперт.Между блефом и рискомТем не менее, знаковой является сама попытка сторон идти на контакт, и теперь очень важно, чтобы процесс не был прерван действиями ярых сторонников войны, которые нельзя будет обратить вспять, сказал политолог.В частности, "если Германия все-таки даст пресловутое разрешение на поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus и удары по РФ будут ими нанесены, то фактически это будет означать большую европейскую войну", считает Бедрицкий."Потому что одно дело сотрясание воздуха, а другое, когда крылатые ракеты, которые где-то в глубине территории России попадают в какие-то объекты", – заметил он.Мерц провоцирует продолжение войны – Кремль В нынешних рассуждениях представителей Берлина, безусловно, есть доля блефа, считает Бедрицкий, но ситуация сейчас настолько накалена, что можно говорить о том, что "и палка способна выстрелить", добавил эксперт.Однако шансы договориться все еще немалы, считает политолог. Примером тому – события Карибского кризиса, когда все балансировало на грани, причем грани ядерной войны и в последний момент было остановлено.Накануне представитель украинского МИД Георгий Тихий на брифинге заявил, что переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня еще могут идти "недели и месяцы".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФ Меморандум по Украине: почему это очень важный документ Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня

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переговоры, мнения, александр бедрицкий, украина, россия, европа, сша, политика, меморандум по урегулированию украинского кризиса