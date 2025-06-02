https://crimea.ria.ru/20250602/vybory-v-polshe-stalo-izvestno-imya-novogo-prezidenta-1146874225.html

Выборы в Польше: стало известно имя нового президента

Выборы в Польше: стало известно имя нового президента - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Выборы в Польше: стало известно имя нового президента

Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре выборов... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T07:33

2025-06-02T07:33

2025-06-02T07:33

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.Согласно данным избирательной комиссии Польши, которые приводят масс-медиа, по результатам обработки 100% бюллетеней Навроцкий получил 50,89%. У его соперника, кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского – 49,11%.Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств, в основном на востоке Польши. Тшасковский получил 10 237 177 голосов и завоевал симпатии всей западной и центральной части страны.Явка составила около 72%.Второй туры выборов президента Польши состоялся 1 июня. За пост главы государства боролись Рафал Тшасковский – кандидат от правящего в Польше политического объединения "Гражданская коалиция" и Кароль Навроцкий – историк, общественный деятель и политик, выдвинутый в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

польша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, выборы, новости, в мире, политика