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Выборы в Польше: стало известно имя нового президента - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Выборы в Польше: стало известно имя нового президента
Выборы в Польше: стало известно имя нового президента - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Выборы в Польше: стало известно имя нового президента
Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре выборов... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T07:33
2025-06-02T07:33
польша
выборы
новости
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.Согласно данным избирательной комиссии Польши, которые приводят масс-медиа, по результатам обработки 100% бюллетеней Навроцкий получил 50,89%. У его соперника, кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского – 49,11%.Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств, в основном на востоке Польши. Тшасковский получил 10 237 177 голосов и завоевал симпатии всей западной и центральной части страны.Явка составила около 72%.Второй туры выборов президента Польши состоялся 1 июня. За пост главы государства боролись Рафал Тшасковский – кандидат от правящего в Польше политического объединения "Гражданская коалиция" и Кароль Навроцкий – историк, общественный деятель и политик, выдвинутый в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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польша, выборы, новости, в мире, политика
Выборы в Польше: стало известно имя нового президента

На выборах президента Польши победил кандидат от оппозиционной партии Кароль Навроцкий

07:33 02.06.2025
 
© Flickr/ Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Flickr/ Terra Libera
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.
Согласно данным избирательной комиссии Польши, которые приводят масс-медиа, по результатам обработки 100% бюллетеней Навроцкий получил 50,89%. У его соперника, кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского – 49,11%.
Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств, в основном на востоке Польши. Тшасковский получил 10 237 177 голосов и завоевал симпатии всей западной и центральной части страны.
Явка составила около 72%.
Второй туры выборов президента Польши состоялся 1 июня. За пост главы государства боролись Рафал Тшасковский – кандидат от правящего в Польше политического объединения "Гражданская коалиция" и Кароль Навроцкий – историк, общественный деятель и политик, выдвинутый в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость".
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