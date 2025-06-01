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Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России
Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News признал правоту президента РФ Владимира Путина о прокси-войне против России... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T08:02
2025-06-01T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News признал правоту президента РФ Владимира Путина о прокси-войне против России на Украине.В начале марта госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине стал прокси-войной между США и Россией.В конце мая Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". А ранее он рассказал, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, заявил, что ему это не нравится и что он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против России. При этом еще неделю назад Дональд Трамп заявлял, что не намерен вводить санкции против РФ и переговорный процесс по Украине идет хорошо.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал происходящее вынужденной частью шоу, которое не является отражением истинного мнения Трампа и тем более его намерений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями ПутинаЛавров объяснил риторику Трампа по УкраинеВведет ли Трамп санкции против России – мнение
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мнения, кит келлог, дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, коллективный запад
Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России

Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России

08:02 01.06.2025 (обновлено: 08:11 01.06.2025)
 
© AP Photo/ J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг перед Капитолием в Вашингтоне. Архивное фото
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News признал правоту президента РФ Владимира Путина о прокси-войне против России на Украине.

"Путин считает это прокси-войной стран НАТО. Честно говоря, так и есть. Посмотрите, какую поддержку оказывают европейские государства. И Путин это видит", – цитирует Келлога РИА Новости.

В начале марта госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине стал прокси-войной между США и Россией.
В конце мая Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". А ранее он рассказал, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, заявил, что ему это не нравится и что он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против России. При этом еще неделю назад Дональд Трамп заявлял, что не намерен вводить санкции против РФ и переговорный процесс по Украине идет хорошо.
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал происходящее вынужденной частью шоу, которое не является отражением истинного мнения Трампа и тем более его намерений.
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