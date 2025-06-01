https://crimea.ria.ru/20250601/spetsposlannik-trampa-priznal-pravotu-putina-o-proksi-voyne-protiv-rossii-1146855921.html

Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России

Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News признал правоту президента РФ Владимира Путина о прокси-войне против России... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T08:02

2025-06-01T08:02

2025-06-01T08:11

мнения

кит келлог

дональд трамп

сша

владимир путин (политик)

россия

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News признал правоту президента РФ Владимира Путина о прокси-войне против России на Украине.В начале марта госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине стал прокси-войной между США и Россией.В конце мая Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". А ранее он рассказал, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, заявил, что ему это не нравится и что он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против России. При этом еще неделю назад Дональд Трамп заявлял, что не намерен вводить санкции против РФ и переговорный процесс по Украине идет хорошо.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал происходящее вынужденной частью шоу, которое не является отражением истинного мнения Трампа и тем более его намерений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями ПутинаЛавров объяснил риторику Трампа по УкраинеВведет ли Трамп санкции против России – мнение

https://crimea.ria.ru/20250528/velikiy-i-uzhasnyy-zachem-tramp-ugrozhaet-putinu-i-rossii-1146780546.html

сша

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, кит келлог, дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, коллективный запад