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Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной
Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T18:43
2025-06-02T18:43
владимир мединский
россия
переговоры
политика
внешняя политика
новости сво
украина
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский. Его главные заявления по итогам встречи – в подборке РИА Новости Крым.Россия предоставила вариант меморандумаРоссийская сторона передала представителям украинской делегации меморандум о прекращении конфликта, который состоит из двух частей.Меморандум РФ подробный и проработанный. Украина взяла его на изучение, подчеркнул он.Обмен военнопленнымиПо его словам, Россия и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжело раненными бойцами, обмены будут регулярными. Также РФ в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Украине 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ.Шоу с "похищением" детейОн напомнил о том, что украинская сторона ранее называла цифру в 1,5 млн "похищенных" детей, далее – в 200 тысяч. При этом в нынешнем списке значится 339 фамилий детей. Мединский также подчеркнул, что за последнее время российская сторона вернула 101 ребенка, а украинская – около 20.Российская армия наступаетМосква предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, это должно позволить собрать тела погибших солдат, отметил помощник российского президента.Переговоры России и Украины велись на русском языке, подтвердил в заключение Мединский и отметил, что российская делегация довольна итогами второго раунда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандумеМосква получила от Киева меморандум о мирном урегулированииПутин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условие
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владимир мединский, россия, переговоры, политика, внешняя политика, новости сво, украина, обмен пленными, новости
Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной

Полное заявление Мединского по итогам второго тура переговоров с Украиной в Стамбуле

18:43 02.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский. Его главные заявления по итогам встречи – в подборке РИА Новости Крым.

Россия предоставила вариант меморандума

Российская сторона передала представителям украинской делегации меморандум о прекращении конфликта, который состоит из двух частей.
"Первое: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем, во второй части даже есть вариативность", - уточнил Мединский.
Меморандум РФ подробный и проработанный. Украина взяла его на изучение, подчеркнул он.

Обмен военнопленными

"Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле "все на всех", по этому принципу обменяны будут и молодые солдаты до 25 лет, потолок — не менее тысячи", - продолжил глава российской делегации.

По его словам, Россия и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжело раненными бойцами, обмены будут регулярными. Также РФ в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Украине 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ.

Шоу с "похищением" детей

"Тема похищения украинских детей. К сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев. Если вы хотите прошибить слезу, покажите брошенного ребенка. А лучше - ребенка с котенком… Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные, и мы ищем, и если появляются родители, мы их возвращаем", - сказал Мединский.
Он напомнил о том, что украинская сторона ранее называла цифру в 1,5 млн "похищенных" детей, далее – в 200 тысяч. При этом в нынешнем списке значится 339 фамилий детей. Мединский также подчеркнул, что за последнее время российская сторона вернула 101 ребенка, а украинская – около 20.

Российская армия наступает

Москва предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, это должно позволить собрать тела погибших солдат, отметил помощник российского президента.
"Российская армия наступает, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода.
Переговоры России и Украины велись на русском языке, подтвердил в заключение Мединский и отметил, что российская делегация довольна итогами второго раунда.
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