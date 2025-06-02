Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной
Полное заявление Мединского по итогам второго тура переговоров с Украиной в Стамбуле
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский. Его главные заявления по итогам встречи – в подборке РИА Новости Крым.
Россия предоставила вариант меморандума
Российская сторона передала представителям украинской делегации меморандум о прекращении конфликта, который состоит из двух частей.
"Первое: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем, во второй части даже есть вариативность", - уточнил Мединский.
Меморандум РФ подробный и проработанный. Украина взяла его на изучение, подчеркнул он.
Обмен военнопленными
"Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле "все на всех", по этому принципу обменяны будут и молодые солдаты до 25 лет, потолок — не менее тысячи", - продолжил глава российской делегации.
По его словам, Россия и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжело раненными бойцами, обмены будут регулярными. Также РФ в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Украине 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ.
Шоу с "похищением" детей
"Тема похищения украинских детей. К сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев. Если вы хотите прошибить слезу, покажите брошенного ребенка. А лучше - ребенка с котенком… Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные, и мы ищем, и если появляются родители, мы их возвращаем", - сказал Мединский.
Он напомнил о том, что украинская сторона ранее называла цифру в 1,5 млн "похищенных" детей, далее – в 200 тысяч. При этом в нынешнем списке значится 339 фамилий детей. Мединский также подчеркнул, что за последнее время российская сторона вернула 101 ребенка, а украинская – около 20.
Российская армия наступает
Москва предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, это должно позволить собрать тела погибших солдат, отметил помощник российского президента.
"Российская армия наступает, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода.
Переговоры России и Украины велись на русском языке, подтвердил в заключение Мединский и отметил, что российская делегация довольна итогами второго раунда.
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