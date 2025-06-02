https://crimea.ria.ru/20250602/polnoe-zayavlenie-medinskogo-posle-vtorogo-raunda-peregovorov-s-ukrainoy-1146891573.html

Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной

Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T18:43

2025-06-02T18:43

2025-06-02T18:43

владимир мединский

россия

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский. Его главные заявления по итогам встречи – в подборке РИА Новости Крым.Россия предоставила вариант меморандумаРоссийская сторона передала представителям украинской делегации меморандум о прекращении конфликта, который состоит из двух частей.Меморандум РФ подробный и проработанный. Украина взяла его на изучение, подчеркнул он.Обмен военнопленнымиПо его словам, Россия и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжело раненными бойцами, обмены будут регулярными. Также РФ в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Украине 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ.Шоу с "похищением" детейОн напомнил о том, что украинская сторона ранее называла цифру в 1,5 млн "похищенных" детей, далее – в 200 тысяч. При этом в нынешнем списке значится 339 фамилий детей. Мединский также подчеркнул, что за последнее время российская сторона вернула 101 ребенка, а украинская – около 20.Российская армия наступаетМосква предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, это должно позволить собрать тела погибших солдат, отметил помощник российского президента.Переговоры России и Украины велись на русском языке, подтвердил в заключение Мединский и отметил, что российская делегация довольна итогами второго раунда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандумеМосква получила от Киева меморандум о мирном урегулированииПутин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, россия, переговоры, политика, внешняя политика, новости сво, украина, обмен пленными, новости