https://crimea.ria.ru/20250603/v-krymu-obyasnili-stremlenie-evropy-zatyanut-ukrainskiy-konflikt-1146918044.html

В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт

В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт

Евробюрократия намеренно затягивает украинский конфликт, поскольку благодаря ему она усиливает собственную власть над всей Европой. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T18:47

2025-06-03T18:47

2025-06-03T18:47

мнения

радио "спутник в крыму"

владимир константинов

россия

сша

европа

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Евробюрократия намеренно затягивает украинский конфликт, поскольку благодаря ему она усиливает собственную власть над всей Европой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.По словам Константинова, сегодня руководство ЕС, "почувствовав вкус власти", уже говорит о едином европейском бюджете и единых вооруженных силах и находит в себе силы противостоять президенту США Дональду Трампу в его стремлении урегулировать украинский конфликт.В свою очередь Трамп, по словам главы Госсовета РК, оказался не готов бросать все силы на борьбу с Европой и каким-либо образом заставить ее остановить агрессивный русофобский курс.По мнению Константинова, президенту США не удалось снять заинтересованность Европы в антироссийском противостоянии, поэтому он будет постепенно отстраняться от процесса урегулирования на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на УкраинеКосачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей ГерманииРоссия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"

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сша

европа

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир константинов, россия, сша, европа, украина