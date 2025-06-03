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В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт
В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт
Евробюрократия намеренно затягивает украинский конфликт, поскольку благодаря ему она усиливает собственную власть над всей Европой. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T18:47
2025-06-03T18:47
мнения
радио "спутник в крыму"
владимир константинов
россия
сша
европа
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Евробюрократия намеренно затягивает украинский конфликт, поскольку благодаря ему она усиливает собственную власть над всей Европой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.По словам Константинова, сегодня руководство ЕС, "почувствовав вкус власти", уже говорит о едином европейском бюджете и единых вооруженных силах и находит в себе силы противостоять президенту США Дональду Трампу в его стремлении урегулировать украинский конфликт.В свою очередь Трамп, по словам главы Госсовета РК, оказался не готов бросать все силы на борьбу с Европой и каким-либо образом заставить ее остановить агрессивный русофобский курс.По мнению Константинова, президенту США не удалось снять заинтересованность Европы в антироссийском противостоянии, поэтому он будет постепенно отстраняться от процесса урегулирования на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на УкраинеКосачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей ГерманииРоссия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"
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РИА Новости Крым
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мнения, владимир константинов, россия, сша, европа, украина
В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт

Бюрократия ЕС затягивает конфликт на Украине ради укрепления своей власти – Константинов

18:47 03.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Евробюрократия намеренно затягивает украинский конфликт, поскольку благодаря ему она усиливает собственную власть над всей Европой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

"Для евробюрократии этот конфликт дал блага. В нем она увидела для себя шанс консолидироваться и стать реальной властью над всей Европой. Выдавая мнимую российскую угрозу за реальную, у евробюрократии появился шанс превратить Европу из аморфной структуры в некую федеративную страну. Пока конфликт идет, эта кристаллизация продолжается", – сказал спикер крымского парламента.

По словам Константинова, сегодня руководство ЕС, "почувствовав вкус власти", уже говорит о едином европейском бюджете и единых вооруженных силах и находит в себе силы противостоять президенту США Дональду Трампу в его стремлении урегулировать украинский конфликт.
В свою очередь Трамп, по словам главы Госсовета РК, оказался не готов бросать все силы на борьбу с Европой и каким-либо образом заставить ее остановить агрессивный русофобский курс.
По мнению Константинова, президенту США не удалось снять заинтересованность Европы в антироссийском противостоянии, поэтому он будет постепенно отстраняться от процесса урегулирования на Украине.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияВладимир КонстантиновРоссияСШАЕвропаУкраина
 
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