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Проблемы Брюсселя и Киева: чего ждать от нового президента Польши

Проблемы Брюсселя и Киева: чего ждать от нового президента Польши - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Проблемы Брюсселя и Киева: чего ждать от нового президента Польши

Победивший на президентских выборах в Польше Кароль Навроцкий может доставить проблемы Евросоюзу и киевскому режиму, однако этот игрок вряд ли обладает... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T12:32

2025-06-02T12:32

2025-06-02T12:32

польша

кароль навроцкий

мнения

алексей мухин

миграционная политика

украина

европа

великобритания

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Победивший на президентских выборах в Польше Кароль Навроцкий может доставить проблемы Евросоюзу и киевскому режиму, однако этот игрок вряд ли обладает достаточной силой, чтобы серьезно противостоять западноевропейским хозяевам Польши. Такое мнение РИА Новости Крым выразил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента страны. Согласно данным избирательной комиссии Польши, которые приводят масс-медиа, по результатам обработки 100% бюллетеней Навроцкий получил 50,89%."Навроцкий известен своими русофобскими взглядами, однако контактная база с Польшей у нас практически прервана и поэтому для России ничего не меняется", - считает Мухин.По его словам, главные проблемы с Варшавой после избрания ожидают Брюссель. Политолог напоминает: вновь избранный польский лидер, кроме русофобских заявлений, известен и жесткой риторикой в адрес Украины, в том числе выступает за прекращение помощи киевскому режиму и против вступления соседней страны в ЕС и НАТО.При этом он не исключает смены настроений Навроцкого после вступления в должность. В этой связи Мухин приводит в пример премьер-министра Италии Джорджу Мелони, риторика которой резко сменилась после назначения на этот пост.Победивший на выборах в Польше Кароль Навроцкий родился в 1983 году в Гданьске. Окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске, затем – Институт истории Гданьского университета. Впоследствии получил в том же университете степень доктора гуманитарных наук в области истории по специализации "новейшая история Польши". С 2009 года работал на различных должностях в Институте национальной памяти в Гданьске. С 2021 года – президент института.В ноябре 2024 года партия "Право и справедливость" поддержала Навроцкого в качестве независимого кандидата на пост президента Польши. Навроцкий - член Совета исторической дипломатии при Министерстве иностранных дел Республики Польша. Автор и редактор семи книг и нескольких десятков научных и публицистических статей по новейшей истории Польши.В феврале 2024 года российские правоохранители включили Навроцкого в список разыскиваемых лиц в связи со сносом памятников советским воинам-освободителям в Польше. В частности, в октябре 2023 года Навроцкий заявил, что за предыдущие 16 месяцев в стране стараниями возглавляемого им института уничтожили 38 памятников красноармейцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента в Польше: кто вышел во второй турПольша закрывает генконсульство в России – ответ МосквыВ Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов

польша

украина

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великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, кароль навроцкий, мнения, алексей мухин, миграционная политика, украина, европа, великобритания, европейский союз (ес)