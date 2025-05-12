Рейтинг@Mail.ru
Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250512/polsha-zakryvaet-genkonsulstvo-v-rossii--otvet-moskvy-1146370710.html
Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы
Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы
В Польше закрывают генеральное консульство Российской Федерации в Кракове. Об этом решении завил глава польского МИДа Радослав Сикорский. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T10:50
2025-05-12T10:50
польша
россия
политика
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110843/91/1108439149_0:0:459:258_1920x0_80_0_0_020de2ebdab0f43a67856d81e6698ed8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Польше закрывают генеральное консульство Российской Федерации в Кракове. Об этом решении завил глава польского МИДа Радослав Сикорский.При этом, как отметила в комментарии РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона очень скоро ответит на эти действия Варшавы. И это, по ее словам, будет "адекватным ответом" на "неадекватные шаги"."Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан", - убеждена она.В октябре прошлого года глава МИД Польши заявлял, что не видит повода высылать российского посла из страны. Тогда же официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обозначила, что Россия зеркально и незамедлительно ответит на высылку Польшей российского посла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о КрымеВ РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства СШАВ Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов
польша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110843/91/1108439149_78:0:395:238_1920x0_80_0_0_661f01e0cc70d5c5bce6d8cc7acde4f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, россия, политика, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы

Власти Польши закрывают генконсульство России в Кракове

10:50 12.05.2025
 
© Flickr/ Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Flickr/ Terra Libera
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Польше закрывают генеральное консульство Российской Федерации в Кракове. Об этом решении завил глава польского МИДа Радослав Сикорский.
"В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - сообщил он на платформе Х, пишет РИА Новости.
При этом, как отметила в комментарии РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона очень скоро ответит на эти действия Варшавы. И это, по ее словам, будет "адекватным ответом" на "неадекватные шаги".
"Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан", - убеждена она.
В октябре прошлого года глава МИД Польши заявлял, что не видит повода высылать российского посла из страны. Тогда же официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обозначила, что Россия зеркально и незамедлительно ответит на высылку Польшей российского посла.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме
В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США
В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов
 
ПольшаРоссияПолитикаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы
10:38ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
10:2920 человек пострадали в ДТП в Крыму
10:24Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона
10:19В Запорожской области сократили комендантский час
10:11В майские праздники на пожарах в Крыму спасли 13 человек
10:04Рабочая партия Курдистана самораспустилась и прекратила борьбу с Турцией
09:52Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко
09:36Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области
09:28Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области
09:13Армия России получила новую партию истребителей Су-35С
08:46В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
08:34Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование
08:03"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма
07:45Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
07:26Россиян ждут длинные выходные в июне
06:45Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
06:23Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
06:01Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся
00:01Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая
Лента новостейМолния