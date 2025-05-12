https://crimea.ria.ru/20250512/polsha-zakryvaet-genkonsulstvo-v-rossii--otvet-moskvy-1146370710.html

Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы

Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы

В Польше закрывают генеральное консульство Российской Федерации в Кракове. Об этом решении завил глава польского МИДа Радослав Сикорский. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T10:50

2025-05-12T10:50

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мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Польше закрывают генеральное консульство Российской Федерации в Кракове. Об этом решении завил глава польского МИДа Радослав Сикорский.При этом, как отметила в комментарии РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона очень скоро ответит на эти действия Варшавы. И это, по ее словам, будет "адекватным ответом" на "неадекватные шаги"."Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан", - убеждена она.В октябре прошлого года глава МИД Польши заявлял, что не видит повода высылать российского посла из страны. Тогда же официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обозначила, что Россия зеркально и незамедлительно ответит на высылку Польшей российского посла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о КрымеВ РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства СШАВ Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, россия, политика, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости