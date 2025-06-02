https://crimea.ria.ru/20250602/novyy-prezident-polshi-karol-navrotskiy---biografiya--1146874355.html

Новый президент Польши Кароль Навроцкий - биография

Новый президент Польши Кароль Навроцкий - биография - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Новый президент Польши Кароль Навроцкий - биография

Победивший на выборах в Польше Кароль Навроцкий родился в 1983 году в Гданьске. Окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске, затем – Институт... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T07:44

2025-06-02T07:44

2025-06-02T07:44

польша

выборы

в мире

политика

биография

кароль навроцкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Победивший на выборах в Польше Кароль Навроцкий родился в 1983 году в Гданьске. Окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске, затем – Институт истории Гданьского университета. Впоследствии получил в том же университете степень доктора гуманитарных наук в области истории по специализации "новейшая история Польши".С 2009 года работал на различных должностях в Институте национальной памяти в Гданьске. С 2021 года – президент института.В ноябре 2024 года партия "Право и справедливость" поддержала Навроцкого в качестве независимого кандидата на пост президента Польши.Член Совета исторической дипломатии при Министерстве иностранных дел Республики Польша. Автор и редактор семи книг и нескольких десятков научных и публицистических статей по новейшей истории Польши.Навроцкий позиционирует себя жестким антикоммунистом, консерватором и националистом-русофобом. В то же время известен своими антиукраинскими заявлениями, выступая за прекращение помощи киевскому режиму и против вступления соседней страны в ЕС и НАТО. Кроме того, Навроцкий требует от украинских властей признать геноцид поляков на Волыни, который в годы Второй мировой войны осуществляли пособники нацистской Германии из ОУН-УПА*.*экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250602/vybory-v-polshe-stalo-izvestno-imya-novogo-prezidenta-1146874225.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, выборы, в мире, политика, биография, кароль навроцкий