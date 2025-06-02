https://crimea.ria.ru/20250602/novyy-prezident-polshi-karol-navrotskiy---biografiya--1146874355.html
Новый президент Польши Кароль Навроцкий - биография
Новый президент Польши Кароль Навроцкий - биография - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Новый президент Польши Кароль Навроцкий - биография
Победивший на выборах в Польше Кароль Навроцкий родился в 1983 году в Гданьске. Окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске, затем – Институт... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T07:44
2025-06-02T07:44
2025-06-02T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Победивший на выборах в Польше Кароль Навроцкий родился в 1983 году в Гданьске. Окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске, затем – Институт истории Гданьского университета. Впоследствии получил в том же университете степень доктора гуманитарных наук в области истории по специализации "новейшая история Польши".С 2009 года работал на различных должностях в Институте национальной памяти в Гданьске. С 2021 года – президент института.В ноябре 2024 года партия "Право и справедливость" поддержала Навроцкого в качестве независимого кандидата на пост президента Польши.Член Совета исторической дипломатии при Министерстве иностранных дел Республики Польша. Автор и редактор семи книг и нескольких десятков научных и публицистических статей по новейшей истории Польши.Навроцкий позиционирует себя жестким антикоммунистом, консерватором и националистом-русофобом. В то же время известен своими антиукраинскими заявлениями, выступая за прекращение помощи киевскому режиму и против вступления соседней страны в ЕС и НАТО. Кроме того, Навроцкий требует от украинских властей признать геноцид поляков на Волыни, который в годы Второй мировой войны осуществляли пособники нацистской Германии из ОУН-УПА*.*экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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польша, выборы, в мире, политика, биография, кароль навроцкий
Новый президент Польши Кароль Навроцкий - биография
Новый президент Польши Кароль Навроцкий включен в список разыскиваемых в России лиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Победивший на выборах в Польше Кароль Навроцкий родился в 1983 году в Гданьске. Окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске, затем – Институт истории Гданьского университета. Впоследствии получил в том же университете степень доктора гуманитарных наук в области истории по специализации "новейшая история Польши".
С 2009 года работал на различных должностях в Институте национальной памяти в Гданьске. С 2021 года – президент института.
В ноябре 2024 года партия "Право и справедливость" поддержала Навроцкого в качестве независимого кандидата на пост президента Польши.
Член Совета исторической дипломатии при Министерстве иностранных дел Республики Польша. Автор и редактор семи книг и нескольких десятков научных и публицистических статей по новейшей истории Польши.
В феврале 2024 года российские правоохранители включили Навроцкого в список разыскиваемых лиц в связи со сносом памятников советским воинам-освободителям в Польше. В частности, в октябре 2023 года Навроцкий заявил, что за предыдущие 16 месяцев в стране стараниями возглавляемого им института уничтожили 38 памятников красноармейцам.
Навроцкий позиционирует себя жестким антикоммунистом, консерватором и националистом-русофобом. В то же время известен своими антиукраинскими заявлениями, выступая за прекращение помощи киевскому режиму и против вступления соседней страны в ЕС и НАТО. Кроме того, Навроцкий требует от украинских властей признать геноцид поляков на Волыни, который в годы Второй мировой войны осуществляли пособники нацистской Германии из ОУН-УПА*.
*экстремистские организации, запрещенные в России
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