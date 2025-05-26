https://crimea.ria.ru/20250526/v-nizhegorodskoy-oblasti-raskryli-kuriruemuyu-iz-polshi-yacheyku-terroristov-1146717212.html

В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов

В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов

В Нижегородской области задержаны члены ячейки международной террористической организации, получавшие указания от зарубежного эмиссара в Польше. Об этом... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T12:06

2025-05-26T12:06

2025-05-26T12:13

нижегородская область

новости

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

антитеррор

польша

терроризм

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. В Нижегородской области задержаны члены ячейки международной террористической организации, получавшие указания от зарубежного эмиссара в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По указанию находящегося в Польше зарубежного эмиссара фигуранты распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого "всемирного халифата". Кроме того, на тайных собраниях они вербовали в свои ряды новых сторонников.По местам жительства членов ячейки проведены обыски. Силовики изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела. Другие рядовые участники задержаны в административном порядке и будут выдворены за пределы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыГотовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористовВ Пскове исламисты хотели взорвать ж/д вокзал

нижегородская область

польша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, польша, терроризм