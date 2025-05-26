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В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов
В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов
В Нижегородской области задержаны члены ячейки международной террористической организации, получавшие указания от зарубежного эмиссара в Польше. Об этом... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T12:06
2025-05-26T12:13
нижегородская область
новости
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
польша
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. В Нижегородской области задержаны члены ячейки международной террористической организации, получавшие указания от зарубежного эмиссара в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По указанию находящегося в Польше зарубежного эмиссара фигуранты распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого "всемирного халифата". Кроме того, на тайных собраниях они вербовали в свои ряды новых сторонников.По местам жительства членов ячейки проведены обыски. Силовики изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела. Другие рядовые участники задержаны в административном порядке и будут выдворены за пределы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыГотовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористовВ Пскове исламисты хотели взорвать ж/д вокзал
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нижегородская область, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, польша, терроризм
В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов

В Нижегородской области задержали 7 членов курируемой из Польши террористической ячейки

12:06 26.05.2025 (обновлено: 12:13 26.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. В Нижегородской области задержаны члены ячейки международной террористической организации, получавшие указания от зарубежного эмиссара в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

"ФСБ РФ в Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центральноазиатского региона", – говорится в сообщении.

По указанию находящегося в Польше зарубежного эмиссара фигуранты распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого "всемирного халифата". Кроме того, на тайных собраниях они вербовали в свои ряды новых сторонников.
По местам жительства членов ячейки проведены обыски. Силовики изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.
В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела. Другие рядовые участники задержаны в административном порядке и будут выдворены за пределы России.
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Нижегородская областьНовостиПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)АнтитеррорПольшаТерроризм
 
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