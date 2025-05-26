https://crimea.ria.ru/20250526/v-nizhegorodskoy-oblasti-raskryli-kuriruemuyu-iz-polshi-yacheyku-terroristov-1146717212.html
В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов
В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов
В Нижегородской области задержаны члены ячейки международной террористической организации, получавшие указания от зарубежного эмиссара в Польше. Об этом... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T12:06
2025-05-26T12:06
2025-05-26T12:13
нижегородская область
новости
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
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терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. В Нижегородской области задержаны члены ячейки международной террористической организации, получавшие указания от зарубежного эмиссара в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По указанию находящегося в Польше зарубежного эмиссара фигуранты распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого "всемирного халифата". Кроме того, на тайных собраниях они вербовали в свои ряды новых сторонников.По местам жительства членов ячейки проведены обыски. Силовики изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела. Другие рядовые участники задержаны в административном порядке и будут выдворены за пределы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыГотовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористовВ Пскове исламисты хотели взорвать ж/д вокзал
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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нижегородская область, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, польша, терроризм
В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов
В Нижегородской области задержали 7 членов курируемой из Польши террористической ячейки
12:06 26.05.2025 (обновлено: 12:13 26.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. В Нижегородской области задержаны члены ячейки международной террористической организации, получавшие указания от зарубежного эмиссара в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ РФ в Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центральноазиатского региона", – говорится в сообщении.
По указанию находящегося в Польше зарубежного эмиссара фигуранты распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого "всемирного халифата". Кроме того, на тайных собраниях они вербовали в свои ряды новых сторонников.
По местам жительства членов ячейки проведены обыски. Силовики изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.
В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела. Другие рядовые участники задержаны в административном порядке и будут выдворены за пределы России.
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