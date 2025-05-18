https://crimea.ria.ru/20250518/vybory-prezidenta-v-polshe-kto-vyshel-vo-vtoroy-tur-1146527407.html

Выборы президента в Польше: кто вышел во второй тур

Выборы президента в Польше: кто вышел во второй тур - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Выборы президента в Польше: кто вышел во второй тур

Во второй тур выборов президента Польши вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T22:15

2025-05-18T22:15

2025-05-18T22:23

польша

новости

политика

выборы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/12/1146527558_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_2932c583be7eaea4f207a667e2a5b7d9.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Во второй тур выборов президента Польши вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, следует из данных экзит-поллов, пишет РИА Новости.В первом туре выборов президента Польши участвовали 13 кандидатов.Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.По данным экзит-поллов, кандидат от правящей коалиции Тшасковский набрал 30,8% голосов избирателей, а оппозиционер Навроцкий – 29,1%. Это означает, что ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов.На третьем месте Славомир Ментцен, участвовавший в выборах от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (15,4%).Второй тур выборов назначен на 1 июня.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, новости, политика, выборы, в мире