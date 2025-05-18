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Выборы президента в Польше: кто вышел во второй тур
Выборы президента в Польше: кто вышел во второй тур - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Выборы президента в Польше: кто вышел во второй тур
Во второй тур выборов президента Польши вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T22:15
2025-05-18T22:15
2025-05-18T22:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Во второй тур выборов президента Польши вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, следует из данных экзит-поллов, пишет РИА Новости.В первом туре выборов президента Польши участвовали 13 кандидатов.Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.По данным экзит-поллов, кандидат от правящей коалиции Тшасковский набрал 30,8% голосов избирателей, а оппозиционер Навроцкий – 29,1%. Это означает, что ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов.На третьем месте Славомир Ментцен, участвовавший в выборах от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (15,4%).Второй тур выборов назначен на 1 июня.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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польша, новости, политика, выборы, в мире
Выборы президента в Польше: кто вышел во второй тур
Во второй тур выборов президента Польши вышли кандидаты от правящей и оппозиционной партии
22:15 18.05.2025 (обновлено: 22:23 18.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Во второй тур выборов президента Польши вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, следует из данных экзит-поллов, пишет РИА Новости.
В первом туре выборов президента Польши участвовали 13 кандидатов.
Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
По данным экзит-поллов, кандидат от правящей коалиции Тшасковский набрал 30,8% голосов избирателей, а оппозиционер Навроцкий – 29,1%. Это означает, что ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов.
На третьем месте Славомир Ментцен, участвовавший в выборах от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (15,4%).
Второй тур выборов назначен на 1 июня.
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