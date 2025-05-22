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"Гаагское убожество": Венгрия выходит из Международного уголовного суда - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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"Гаагское убожество": Венгрия выходит из Международного уголовного суда
"Гаагское убожество": Венгрия выходит из Международного уголовного суда - РИА Новости Крым, 22.05.2025
"Гаагское убожество": Венгрия выходит из Международного уголовного суда
Венгерский парламент принял закон, запускающий процедуру выхода Будапешта из состава Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T13:30
2025-05-22T13:30
мус
венгрия
дмитрий медведев
политика
новости
петер сийярто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Венгерский парламент принял закон, запускающий процедуру выхода Будапешта из состава Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные высшего законодательного органа страны.Документ поддержали 134 депутата, против высказались 37, еще семеро воздержались.О результатах голосования власти Венгрии отправят соответствующее уведомление в ООН, а само решение о выходе Будапешта из МУС, согласно международному законодательству, вступит в силу через год.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума назвал МУС примером "полного фиаско", а также примером того, как нельзя выстраивать механизмы международного правосудия.По словам политика, МУС не смог встроиться в современный международный правопорядок, что привело к фатальным последствиям, а также превратился в "инструмент неоколониальной репрессии". В долгосрочной перспективе МУС недееспособен, так как игнорирует принципы международного права, убежден Медведев.О намерении Венгрии выйти из системы Международного уголовного суда заявил в начале апреля премьер-министр страны Виктор Орбан. Он сообщил об этом в день приезда в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого ранее выдал МУС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube."Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в МонголиюПолитическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по НетаньяхуТрамп ввел санкции против Международного уголовного суда
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мус, венгрия, дмитрий медведев, политика, новости, петер сийярто
"Гаагское убожество": Венгрия выходит из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из состава Международного уголовного суда

13:30 22.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге.
Здание Международного уголовного суда в Гааге. - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Венгерский парламент принял закон, запускающий процедуру выхода Будапешта из состава Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные высшего законодательного органа страны.
Документ поддержали 134 депутата, против высказались 37, еще семеро воздержались.
Рассмотрение законопроекта о выходе Венгрии из МУС инициировал министр иностранных дел Петр Сийярто. Он отметил, что Венгрия "решительно отвергает использование международных организаций, особенно уголовных судов, в политических целях". Глава МИД подчеркнул, что Будапешт "отказывается быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета".
О результатах голосования власти Венгрии отправят соответствующее уведомление в ООН, а само решение о выходе Будапешта из МУС, согласно международному законодательству, вступит в силу через год.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума назвал МУС примером "полного фиаско", а также примером того, как нельзя выстраивать механизмы международного правосудия.
По словам политика, МУС не смог встроиться в современный международный правопорядок, что привело к фатальным последствиям, а также превратился в "инструмент неоколониальной репрессии". В долгосрочной перспективе МУС недееспособен, так как игнорирует принципы международного права, убежден Медведев.
"Напомню, что среди подсудимых за все годы его существования не оказалось ни одного европейца или североамериканца. Ни одного. Зато это гаагское убожество настойчиво демонстрирует, игнорирует массовые бесчинства, которые натовцы учиняют везде, где ступает их сапог", – подчеркнул замглавы Совбеза РФ.
О намерении Венгрии выйти из системы Международного уголовного суда заявил в начале апреля премьер-министр страны Виктор Орбан. Он сообщил об этом в день приезда в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого ранее выдал МУС.
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МУСВенгрияДмитрий МедведевПолитикаНовостиПетер Сийярто
 
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