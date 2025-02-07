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Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда
Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях в отношении Международного уголовного суда (МУС) за действия против Вашингтона и его... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T07:37
2025-02-07T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях в отношении Международного уголовного суда (МУС) за действия против Вашингтона и его ближайшего союзника – Израиля. Соответствующий документ распространил Белый дом, сообщает РИА Новости.В документе Трамп постановил, что любая попытка МУС расследовать, арестовывать, задерживать и привлекать к ответственности граждан США или союзников Америки представляет собой "угрозу национальной безопасности и внешней политики".Отмечается также, что США будут вводить значимые меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Среди таких ограничений: блокировка собственности и активов и запрет на въезд в США членам Международного уголовного суда и их близким.В конце января демократы в Сенате заблокировали одобренный Палатой представителей законопроект, которым предлагалось ввести санкции против МУС за расследования, арест, задержание или судебное преследование граждан США, а также должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса, Японию и Тайвань.В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.Ранее, в марте 2023 года, Международный уголовный суд выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Совбезе РФ предупредили, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям для международного права. В Кремле в ответ на угрозы ареста российского лидера заявили, что подобные заявления считают ничтожными и необоснованными.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. В их числе: Россия, Белоруссия, Китай, США, Индия, Турция, Азербайджан, Казахстан, Египет, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 стран, но ратифицировали только 124.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в МонголиюДосудебная палата МУС выдала ордеры на "арест" Шойгу и ГерасимоваВолодин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФ
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дональд трамп, новости, политика, в мире, сша, израиль, мус
Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Трамп подписал указ о санкциях против МУС за действия против США и Израиля

07:37 07.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях в отношении Международного уголовного суда (МУС) за действия против Вашингтона и его ближайшего союзника – Израиля. Соответствующий документ распространил Белый дом, сообщает РИА Новости.
В документе Трамп постановил, что любая попытка МУС расследовать, арестовывать, задерживать и привлекать к ответственности граждан США или союзников Америки представляет собой "угрозу национальной безопасности и внешней политики".
"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америки и нашему ближайшему союзнику Израилю", – говорится в указе.
Отмечается также, что США будут вводить значимые меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Среди таких ограничений: блокировка собственности и активов и запрет на въезд в США членам Международного уголовного суда и их близким.
В конце января демократы в Сенате заблокировали одобренный Палатой представителей законопроект, которым предлагалось ввести санкции против МУС за расследования, арест, задержание или судебное преследование граждан США, а также должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса, Японию и Тайвань.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Ранее, в марте 2023 года, Международный уголовный суд выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Совбезе РФ предупредили, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям для международного права. В Кремле в ответ на угрозы ареста российского лидера заявили, что подобные заявления считают ничтожными и необоснованными.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. В их числе: Россия, Белоруссия, Китай, США, Индия, Турция, Азербайджан, Казахстан, Египет, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 стран, но ратифицировали только 124.
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