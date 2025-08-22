Рейтинг@Mail.ru
Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены
Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены
Киевский режим совершил очередную атаку на нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 22.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144838470_0:0:1322:745_1920x0_80_0_0_373540c610ef50602a4a6263ab31d686.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил очередную атаку на нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в социальной сети. По его словам, атака на нефтепровод является очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", и Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине.Венгерские власти сообщали об атаке на нефтепровод "Дружба" 18 августа. Это привело к прекращению поставок. Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил Россию за оперативный ремонт.Также атака на "Дружбу" была осуществлена 13 августа. ВСУ с помощью дронов нанесли удар по распределительному узлу нефтепровода в Брянской области. Сийярто напомнил, что Будапешт обеспечивает Украину электроэнергией, без которой энергобезопасность страны "оказалась бы в крайне уязвимом положении".
россия
венгрия
украина
РИА Новости Крым
Новости
россия, нефтепровод "дружба", новости, венгрия, нефть, петер сийярто, украина
Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию снова остановлены из-за атаки Украины – Сийярто

09:48 22.08.2025 (обновлено: 09:49 22.08.2025)
 
© AP PhotoНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил очередную атаку на нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в социальной сети.
"Ночью мы получили известие о еще одной - уже третьей за короткий период - атаке на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны", - цитирует венгерского премьера РИА Новости.
По его словам, атака на нефтепровод является очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", и Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине.
Венгерские власти сообщали об атаке на нефтепровод "Дружба" 18 августа. Это привело к прекращению поставок. Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил Россию за оперативный ремонт.
Также атака на "Дружбу" была осуществлена 13 августа. ВСУ с помощью дронов нанесли удар по распределительному узлу нефтепровода в Брянской области. Сийярто напомнил, что Будапешт обеспечивает Украину электроэнергией, без которой энергобезопасность страны "оказалась бы в крайне уязвимом положении".
РоссияНефтепровод "Дружба"НовостиВенгрияНефтьПетер СийяртоУкраина
 
