https://crimea.ria.ru/20250822/kiev-snova-atakovala-nefteprovod-druzhba-postavki-v-vengriyu-ostanovleny-1148903227.html

Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены

Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены

Киевский режим совершил очередную атаку на нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T09:48

2025-08-22T09:48

2025-08-22T09:49

россия

нефтепровод "дружба"

новости

венгрия

нефть

петер сийярто

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144838470_0:0:1322:745_1920x0_80_0_0_373540c610ef50602a4a6263ab31d686.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил очередную атаку на нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в социальной сети. По его словам, атака на нефтепровод является очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", и Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине.Венгерские власти сообщали об атаке на нефтепровод "Дружба" 18 августа. Это привело к прекращению поставок. Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил Россию за оперативный ремонт.Также атака на "Дружбу" была осуществлена 13 августа. ВСУ с помощью дронов нанесли удар по распределительному узлу нефтепровода в Брянской области. Сийярто напомнил, что Будапешт обеспечивает Украину электроэнергией, без которой энергобезопасность страны "оказалась бы в крайне уязвимом положении".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – ОрбанМИД Венгрии: удары по энергообъектам в РФ – атака на суверенитет страныВ Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС

россия

венгрия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нефтепровод "дружба", новости, венгрия, нефть, петер сийярто, украина