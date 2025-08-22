https://crimea.ria.ru/20250822/kiev-snova-atakovala-nefteprovod-druzhba-postavki-v-vengriyu-ostanovleny-1148903227.html
Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил очередную атаку на нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в социальной сети. По его словам, атака на нефтепровод является очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", и Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине.Венгерские власти сообщали об атаке на нефтепровод "Дружба" 18 августа. Это привело к прекращению поставок. Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил Россию за оперативный ремонт.Также атака на "Дружбу" была осуществлена 13 августа. ВСУ с помощью дронов нанесли удар по распределительному узлу нефтепровода в Брянской области. Сийярто напомнил, что Будапешт обеспечивает Украину электроэнергией, без которой энергобезопасность страны "оказалась бы в крайне уязвимом положении".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – ОрбанМИД Венгрии: удары по энергообъектам в РФ – атака на суверенитет страныВ Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС
Новости
09:48 22.08.2025 (обновлено: 09:49 22.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил очередную атаку на нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в социальной сети.
"Ночью мы получили известие о еще одной - уже третьей за короткий период - атаке на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны", - цитирует венгерского премьера РИА Новости.
По его словам, атака на нефтепровод является очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", и Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине.
Венгерские власти сообщали об атаке на нефтепровод "Дружба
" 18 августа. Это привело к прекращению поставок. Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил Россию за оперативный ремонт.
Также атака на "Дружбу" была осуществлена 13 августа. ВСУ с помощью дронов нанесли удар по распределительному узлу нефтепровода в Брянской области. Сийярто напомнил, что Будапешт обеспечивает Украину электроэнергией, без которой энергобезопасность страны "оказалась бы в крайне уязвимом положении".
