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В Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС
В Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 26.06.2025
В Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС
В Венгрии прошел опрос о приеме Украины в ЕС, в ходе которого более 2 миллионов граждан страны выступили против. Об этом со ссылкой на заявление венгерского... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T11:05
2025-06-26T11:05
2025-06-26T11:05
венгрия
политика
виктор орбан
украина
европейский союз (ес)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Венгрии прошел опрос о приеме Украины в ЕС, в ходе которого более 2 миллионов граждан страны выступили против. Об этом со ссылкой на заявление венгерского премьера Виктора Орбана сообщает РИА Новости.Опрос жителей о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз, проходил два месяца. Сейчас власти подвели итоги. Венгерский премьер подчеркнул, что такие результаты опроса дают ему "сильный мандат" на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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венгрия, политика, виктор орбан, украина, европейский союз (ес), новости
В Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС
В Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан - Орбан
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Венгрии прошел опрос о приеме Украины в ЕС, в ходе которого более 2 миллионов граждан страны выступили против. Об этом со ссылкой на заявление венгерского премьера Виктора Орбана сообщает РИА Новости.
Опрос жителей о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз, проходил два месяца. Сейчас власти подвели итоги.
"Действительных бюллетеней 2 278 000, есть несколько недействительных. Из действительных не поддерживает вступление Украины в Евросоюз 2 168 431 гражданин Венгрии, или 95% отданных голосов. И 5% проголосовали "за", то есть в поддержку вступления Украины", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.
Венгерский премьер подчеркнул, что такие результаты опроса дают ему "сильный мандат" на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе.
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