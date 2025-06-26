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В Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС

В Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 26.06.2025

В Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС

В Венгрии прошел опрос о приеме Украины в ЕС, в ходе которого более 2 миллионов граждан страны выступили против. Об этом со ссылкой на заявление венгерского... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T11:05

2025-06-26T11:05

2025-06-26T11:05

венгрия

политика

виктор орбан

украина

европейский союз (ес)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Венгрии прошел опрос о приеме Украины в ЕС, в ходе которого более 2 миллионов граждан страны выступили против. Об этом со ссылкой на заявление венгерского премьера Виктора Орбана сообщает РИА Новости.Опрос жителей о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз, проходил два месяца. Сейчас власти подвели итоги. Венгерский премьер подчеркнул, что такие результаты опроса дают ему "сильный мандат" на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

венгрия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, политика, виктор орбан, украина, европейский союз (ес), новости