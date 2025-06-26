https://crimea.ria.ru/20250626/evropa-prozrevaet-v-slovakii-priznali-bespoleznost-sanktsiy-protiv-rf-1147505591.html

Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ

Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ

Санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают Об этом со ссылкой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T11:43

2025-06-26T11:43

2025-06-26T11:43

роберт фицо

политика

словакия

россия

новости

европейский союз (ес)

санкции

санкции против россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134433403_0:132:2881:1753_1920x0_80_0_0_b90bcc0d95edef6591ef3cd91207ca0d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают Об этом со ссылкой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо пишет РИА Новости.Политик убежден, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем. В качестве аргумента он перечислил санкционные пакеты, которые не нанесли России ожидаемого в Европе ущерба. Ранее Фицо сообщил, что Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз.В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

словакия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, политика, словакия, россия, новости, европейский союз (ес), санкции, санкции против россии