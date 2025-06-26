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Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ
Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ
Санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают Об этом со ссылкой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T11:43
2025-06-26T11:43
роберт фицо
политика
словакия
россия
новости
европейский союз (ес)
санкции
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают Об этом со ссылкой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо пишет РИА Новости.Политик убежден, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем. В качестве аргумента он перечислил санкционные пакеты, которые не нанесли России ожидаемого в Европе ущерба. Ранее Фицо сообщил, что Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз.В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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роберт фицо, политика, словакия, россия, новости, европейский союз (ес), санкции, санкции против россии
Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ

Премьер Словакии Фицо: санкции в отношении России не работают

11:43 26.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают Об этом со ссылкой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо пишет РИА Новости.

"Санкционная политика имеет смысл тогда, когда она работает… В отношении такой страны, как Россия, санкции просто не работают", - сказал Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам.

Политик убежден, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем. В качестве аргумента он перечислил санкционные пакеты, которые не нанесли России ожидаемого в Европе ущерба.

"Сколько этих пакетов нужно, чтобы мы поняли, что они не работают?... У нас (на столе - ред.) уже 18-й пакет и до сих пор ничего… Так я бы задумался, у нас что, будет 74-й пакет санкций, а русские так и будут идти вперед? Очевидно, что в военном отношении Украина полностью проигрывает",- подчеркнул словацкий премьер.

Ранее Фицо сообщил, что Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
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Роберт ФицоПолитикаСловакияРоссияНовостиЕвропейский Союз (ЕС)СанкцииСанкции против России
 
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