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Россия сделает все для восстановления отношений со Словакией – Путин

Россия сделает все для восстановления отношений со Словакией – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Россия сделает все для восстановления отношений со Словакией – Путин

Россия всегда поддерживала отношения со Словакией как с дружественным государством и сделает все для восстановления этих отношений. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T23:09

2025-05-09T23:09

2025-05-09T23:10

владимир путин (политик)

роберт фицо

политика

новости

словакия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия всегда поддерживала отношения со Словакией как с дружественным государством и сделает все для восстановления этих отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве.Российский лидер в ходе беседы констатировал, что давние связи между Россией и Словакией в последние годы оказались фактически заморожены стараниями прежних словацких властей, четко следовавших коллективной линии Запада. "В ходе нашей с Вами встречи в декабре 2024 года мы договорились, что правительство под Вашим руководством предпримет усилия по восстановлению двустороннего взаимодействия. По сути, это Ваша позиция. Мы, конечно, это поддерживаем, и со своей стороны в этом направлении сделаем все, что от нас зависит", - сказал Путин, обращаясь к Фицо. Президент РФ подчеркнул, что Россия всегда поддерживала отношения со Словакией как с дружественным нам государством и действовала на принципах уважения и учета интересов друг друга.Путин также отметил, что Москва ценит решение Фицо приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Знаю о сложностях, возникших с прилётом в Москву, Вам чинили такие препятствия логистические, но, тем не менее, Вы здесь. И я думаю, что те, кто пытаются Вас сдержать в каких-то Ваших планах, лишний раз убедились, что лучше этого не делать: Вы все равно своей цели добиваетесь", - сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что Россия благодарна руководству и гражданам Словакии за внимательное и бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками на словацкой земле. Он также поприветствовал предложение словацкого премьера установить в Словакии памятник маршалу Ивану Коневу. Также к ноябрю этого года ожидается завершение реконструкции Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в Михаловце, начатое по инициативе посольства России в Братиславе. Это крупнейшее захоронение на словацкой территории. Путин выразил Фицо признательность за его личную поддержку этого проекта и принятое решение о софинансировании реконструкции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), роберт фицо, политика, новости, словакия