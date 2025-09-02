https://crimea.ria.ru/20250902/rossiya-mozhet-sotrudnichat-s-ssha-i-ukrainoy-na-zaporozhskoy-aes--putin-1149142156.html
Россия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Россия допускает возможность сотрудничества с США на Запорожской атомной электростанции, не исключено привлечение к этому сотрудничеству Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в ПекинеВозможность такого сотрудничества, по словам Путина, касается и украинской стороны."Если сложатся благоприятные обстоятельства – мы обсуждали это с американскими коллегами – мы можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать", – добавил президент РФ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова". Программа перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации подготовлена, на данный момент проводятся ремонты и подготовка персонала.Боевики киевского режима регулярно пытаются атаковать Энергодар и прилегающие к ЗАЭС участки и промзону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭСНа Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне
13:12 02.09.2025 (обновлено: 13:21 02.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Россия допускает возможность сотрудничества с США на Запорожской атомной электростанции, не исключено привлечение к этому сотрудничеству Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине
"Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы в принципе, пока косвенно, эти вопросы уже с ними обсуждали", – сказал российский лидер.
Возможность такого сотрудничества, по словам Путина, касается и украинской стороны.
"Если сложатся благоприятные обстоятельства – мы обсуждали это с американскими коллегами – мы можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать", – добавил президент РФ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова". Программа перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации подготовлена, на данный момент проводятся ремонты и подготовка персонала.
Боевики киевского режима регулярно пытаются атаковать Энергодар и прилегающие к ЗАЭС участки и промзону.
