"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки

Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических мотивов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.По его словам, особую опасность представляет обсуждение включения в план ограничения на поставки ядерного топлива из России. Премьер Словакии считает, что подобные шаги лишат Европейский Союз энергетической безопасности.Фицо также напомнил, что ранее выступал против полного запрета импорта российских энергоресурсов. В июне он заявил, что Словакия не поддержит инициативу Европейской комиссии по отказу от российской нефти и газа, даже если это произойдет за счет квалифицированного большинства.План REPowerEU, представленный весной 2022 года, предусматривает постепенный отказ от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам. При этом структура импорта уже изменилась: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40%, а доля трубопроводного снизилась до 60%.В начале мая Европейская комиссия представила проект "дорожной карты" по полному прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.В Москве ранее заявляли, что отказ Запада от закупок российских углеводородов приведет к росту цен и усилению зависимости от новых поставщиков. По данным российских ведомств, ряд стран ЕС продолжают приобретать российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнениеТрамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТОВенгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"

