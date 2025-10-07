Рейтинг@Mail.ru
"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/strelyaem-sebe-v-koleno-fitso-prizval-ek-sbrosit-antirossiyskie-ochki-1150026324.html
"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки - РИА Новости Крым, 07.10.2025
"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T15:29
2025-10-07T15:29
роберт фицо
европа
еврокомиссия
энергетика
россия
сотрудничество
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических мотивов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.По его словам, особую опасность представляет обсуждение включения в план ограничения на поставки ядерного топлива из России. Премьер Словакии считает, что подобные шаги лишат Европейский Союз энергетической безопасности.Фицо также напомнил, что ранее выступал против полного запрета импорта российских энергоресурсов. В июне он заявил, что Словакия не поддержит инициативу Европейской комиссии по отказу от российской нефти и газа, даже если это произойдет за счет квалифицированного большинства.План REPowerEU, представленный весной 2022 года, предусматривает постепенный отказ от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам. При этом структура импорта уже изменилась: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40%, а доля трубопроводного снизилась до 60%.В начале мая Европейская комиссия представила проект "дорожной карты" по полному прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.В Москве ранее заявляли, что отказ Запада от закупок российских углеводородов приведет к росту цен и усилению зависимости от новых поставщиков. По данным российских ведомств, ряд стран ЕС продолжают приобретать российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнениеТрамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТОВенгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"
европа
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт фицо, европа, еврокомиссия, энергетика, россия, сотрудничество, европейский союз (ес)
"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки

ЕК должна отказаться от антироссийской политики и изменить стратегию по энергетике – Фицо

15:29 07.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических мотивов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"И в том, что касается газа, и в том, что касается нефти – мы стреляем в собственное колено. Я готов спорить с Европейской комиссией сутками, конструктивно и позитивно убеждать, что это абсурдный идеологический шаг. Пожалуйста, сбросьте в Европейской комиссии с глаз эти антироссийские очки. Если вы их снимете, мы будем принимать решения более рационально и нормально", – цитирует Фицо РИА Новости.

По его словам, особую опасность представляет обсуждение включения в план ограничения на поставки ядерного топлива из России. Премьер Словакии считает, что подобные шаги лишат Европейский Союз энергетической безопасности.
Фицо также напомнил, что ранее выступал против полного запрета импорта российских энергоресурсов. В июне он заявил, что Словакия не поддержит инициативу Европейской комиссии по отказу от российской нефти и газа, даже если это произойдет за счет квалифицированного большинства.
План REPowerEU, представленный весной 2022 года, предусматривает постепенный отказ от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам. При этом структура импорта уже изменилась: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40%, а доля трубопроводного снизилась до 60%.
В начале мая Европейская комиссия представила проект "дорожной карты" по полному прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.
В Москве ранее заявляли, что отказ Запада от закупок российских углеводородов приведет к росту цен и усилению зависимости от новых поставщиков. По данным российских ведомств, ряд стран ЕС продолжают приобретать российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнение
Трамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТО
Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"
 
Роберт ФицоЕвропаЕврокомиссияЭнергетикаРоссияСотрудничествоЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины
16:29День рождения Путина: кто и как поздравил президента России
16:16ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
16:12В Херсонской области отключилась электроподстанция
16:07ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
15:47Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги
15:29"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
15:07Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
14:56Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие
14:45Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
14:25Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ
14:07Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
13:56В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
13:48Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
13:35В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
13:18За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:15Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
12:58Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
12:52Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
12:33416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
Лента новостейМолния