"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки - РИА Новости Крым, 07.10.2025
"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических мотивов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.По его словам, особую опасность представляет обсуждение включения в план ограничения на поставки ядерного топлива из России. Премьер Словакии считает, что подобные шаги лишат Европейский Союз энергетической безопасности.Фицо также напомнил, что ранее выступал против полного запрета импорта российских энергоресурсов. В июне он заявил, что Словакия не поддержит инициативу Европейской комиссии по отказу от российской нефти и газа, даже если это произойдет за счет квалифицированного большинства.План REPowerEU, представленный весной 2022 года, предусматривает постепенный отказ от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам. При этом структура импорта уже изменилась: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40%, а доля трубопроводного снизилась до 60%.В начале мая Европейская комиссия представила проект "дорожной карты" по полному прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.В Москве ранее заявляли, что отказ Запада от закупок российских углеводородов приведет к росту цен и усилению зависимости от новых поставщиков. По данным российских ведомств, ряд стран ЕС продолжают приобретать российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.
ЕК должна отказаться от антироссийской политики и изменить стратегию по энергетике – Фицо
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических мотивов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"И в том, что касается газа, и в том, что касается нефти – мы стреляем в собственное колено. Я готов спорить с Европейской комиссией сутками, конструктивно и позитивно убеждать, что это абсурдный идеологический шаг. Пожалуйста, сбросьте в Европейской комиссии с глаз эти антироссийские очки. Если вы их снимете, мы будем принимать решения более рационально и нормально", – цитирует Фицо РИА Новости.
По его словам, особую опасность представляет обсуждение включения в план ограничения на поставки ядерного топлива из России. Премьер Словакии считает, что подобные шаги лишат Европейский Союз энергетической безопасности.
Фицо также напомнил, что ранее выступал против полного запрета импорта российских энергоресурсов. В июне он заявил, что Словакия не поддержит инициативу Европейской комиссии по отказу от российской нефти и газа, даже если это произойдет за счет квалифицированного большинства.
План REPowerEU, представленный весной 2022 года, предусматривает постепенный отказ от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам. При этом структура импорта уже изменилась: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40%, а доля трубопроводного снизилась до 60%.
В начале мая Европейская комиссия представила проект "дорожной карты" по полному прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.
В Москве ранее заявляли, что отказ Запада от закупок российских углеводородов приведет к росту цен и усилению зависимости от новых поставщиков. По данным российских ведомств, ряд стран ЕС продолжают приобретать российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.
Читайте также на РИА Новости Крым: