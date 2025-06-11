В Саках открыли новый детский сад
В Саках на западе Крыма открыли детский сад на 250 мест – мэр
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В городе Саки открыли новый детский сад. Об этом сообщала глава администрации Юлия Предыбайло.
"В канун двух знаменательных праздников – Дня России и Дня города – город получил замечательный подарок: открыт новый детский сад "Жемчужина", – проинформировала мэр.
Она рассказала, что это современное дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 250 детей и оснащено в соответствии со всеми нормами и правилами. Музыкальный и спортивный залы – светлые, просторные, разнообразной техникой и приспособлениями оснащен пищеблок, все необходимое есть в медицинском помещении, перечислила глава администрации.
Помимо этого, детский сад приспособлен и для маломобильных граждан: в главный вход ведет удобный пандус, в полы вмонтирована плитка для слабовидящих, есть лифт и специально оборудованные санузлы отметила мэр.
И выразила слова благодарности главе Республики Крым Сергею Аксенову, Министерству строительства Республики Крым, Министерству образования и науки Республики Крым за вклад в развитие образования на территории города Саки.
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
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Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
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Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
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Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
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Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
5 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
6 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
1 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
2 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
3 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
4 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
5 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
6 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава сакской администрации рассказала, что в этом году в Саках откроют три детских сада. В Ялте в этом году планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
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