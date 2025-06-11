Рейтинг@Mail.ru
В Саках открыли новый детский сад - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250611/v-sakakh-otkryli-novyy-detskiy-sad-1147149107.html
В Саках открыли новый детский сад
В Саках открыли новый детский сад - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В Саках открыли новый детский сад
В городе Саки открыли новый детский сад. Об этом сообщала глава администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T21:32
2025-06-11T21:32
новости крыма
саки
детский сад
дети
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147148812_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a056a479f3913ebf359fcd412130f6ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В городе Саки открыли новый детский сад. Об этом сообщала глава администрации Юлия Предыбайло.Она рассказала, что это современное дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 250 детей и оснащено в соответствии со всеми нормами и правилами. Музыкальный и спортивный залы – светлые, просторные, разнообразной техникой и приспособлениями оснащен пищеблок, все необходимое есть в медицинском помещении, перечислила глава администрации.Помимо этого, детский сад приспособлен и для маломобильных граждан: в главный вход ведет удобный пандус, в полы вмонтирована плитка для слабовидящих, есть лифт и специально оборудованные санузлы отметила мэр.И выразила слова благодарности главе Республики Крым Сергею Аксенову, Министерству строительства Республики Крым, Министерству образования и науки Республики Крым за вклад в развитие образования на территории города Саки.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава сакской администрации рассказала, что в этом году в Саках откроют три детских сада. В Ялте в этом году планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу местШколам и детским садам Крыма не хватает специалистовКогда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест
https://crimea.ria.ru/20250605/v-sele-pod-simferopolem-postroyat-novyy-detskiy-sad-1146972366.html
саки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147148812_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cdf5de16cb994c21f965554e7d138444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, саки, детский сад, дети, крым
В Саках открыли новый детский сад

В Саках на западе Крыма открыли детский сад на 250 мест – мэр

21:32 11.06.2025
 
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В городе Саки открыли новый детский сад. Об этом сообщала глава администрации Юлия Предыбайло.
"В канун двух знаменательных праздников – Дня России и Дня города – город получил замечательный подарок: открыт новый детский сад "Жемчужина", – проинформировала мэр.
Она рассказала, что это современное дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 250 детей и оснащено в соответствии со всеми нормами и правилами. Музыкальный и спортивный залы – светлые, просторные, разнообразной техникой и приспособлениями оснащен пищеблок, все необходимое есть в медицинском помещении, перечислила глава администрации.
Помимо этого, детский сад приспособлен и для маломобильных граждан: в главный вход ведет удобный пандус, в полы вмонтирована плитка для слабовидящих, есть лифт и специально оборудованные санузлы отметила мэр.
И выразила слова благодарности главе Республики Крым Сергею Аксенову, Министерству строительства Республики Крым, Министерству образования и науки Республики Крым за вклад в развитие образования на территории города Саки.
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
Новый детский сад в городе Саки
1 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
Новый детский сад в городе Саки
2 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
Новый детский сад в городе Саки
3 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
Новый детский сад в городе Саки
4 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
Новый детский сад в городе Саки
5 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
Новый детский сад в городе Саки
6 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
1 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
2 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
3 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
4 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
5 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
6 из 6
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава сакской администрации рассказала, что в этом году в Саках откроют три детских сада. В Ялте в этом году планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест
Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов
Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест
Новый детский сад - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
5 июня, 22:40
В селе под Симферополем построят новый детский сад
 
Новости КрымаСакиДетский саддетиКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Обмен телами военных и совещание по госпрограмме вооружений: главное
22:28Крым обменяется туристическим опытом с Тулой и Калугой
22:08Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру среды
21:57Часть Сакского района Крыма останется без газа на два дня из-за ремонта
21:47Погибли женщина и двое подростков – подробности жуткого ДТП на Кубани
21:34Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение
21:32В Саках открыли новый детский сад
21:17Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск
21:14В Крыму ожидают увеличения турпотока на треть
21:08Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин
20:48В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га
20:32Дом для репатриантов в Бахчисарае – когда закончат стройку
20:11Возобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Крым
19:48К Новому Херсонесу будет ходить бесплатный автобус в праздничные выходные
19:31В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров
19:08В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением
18:43Машина сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Симферополе
18:27Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев
18:10В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
17:54Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – эксперт
Лента новостейМолния