https://crimea.ria.ru/20250611/v-sakakh-otkryli-novyy-detskiy-sad-1147149107.html

В Саках открыли новый детский сад

В Саках открыли новый детский сад - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В Саках открыли новый детский сад

В городе Саки открыли новый детский сад. Об этом сообщала глава администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T21:32

2025-06-11T21:32

2025-06-11T21:32

новости крыма

саки

детский сад

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В городе Саки открыли новый детский сад. Об этом сообщала глава администрации Юлия Предыбайло.Она рассказала, что это современное дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 250 детей и оснащено в соответствии со всеми нормами и правилами. Музыкальный и спортивный залы – светлые, просторные, разнообразной техникой и приспособлениями оснащен пищеблок, все необходимое есть в медицинском помещении, перечислила глава администрации.Помимо этого, детский сад приспособлен и для маломобильных граждан: в главный вход ведет удобный пандус, в полы вмонтирована плитка для слабовидящих, есть лифт и специально оборудованные санузлы отметила мэр.И выразила слова благодарности главе Республики Крым Сергею Аксенову, Министерству строительства Республики Крым, Министерству образования и науки Республики Крым за вклад в развитие образования на территории города Саки.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава сакской администрации рассказала, что в этом году в Саках откроют три детских сада. В Ялте в этом году планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу местШколам и детским садам Крыма не хватает специалистовКогда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест

https://crimea.ria.ru/20250605/v-sele-pod-simferopolem-postroyat-novyy-detskiy-sad-1146972366.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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