В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года
В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года
В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T14:41
2025-11-25T14:41
крым
новости крыма
бюджет
бюджет крыма
финансы
строительство
образование в крыму и севастополе
государственный совет рк (госсовет)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов. Об этом сообщила председатель комитета крымского парламента по образованию и науке Елена Крестьянинова на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.Она добавила, что в следующем году продолжится ремонт учебных корпусов Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. В частности, планируется замена системы водо- и теплоснабжения учебных корпусов.Руководитель комитета подчеркнула, что в структуре расходов на отрасли социально-культурной сферы Крыма образование находится на первом месте и включает в себя более 40% от общей суммы расходов республиканского бюджета."Предусмотренные 47,7 миллиарда рублей на 2026 год позволят предоставить межбюджетные трансферты на обеспечение государственных гарантий получения дошкольного общего образования в полном объеме, с учетом открывающихся объектов образования в 2026 году", - отметила парламентарий.Во вторник на внеочередной сессии Госсовета Крыма был принят в первом чтении проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Согласно документу, на финансирование социально-культурной сферы в следующем году предусмотрено 114,6 млрд рублей, в том числе на образование – 47,7 млрд, социальную политику 39,1 млрд, здравоохранение – 19,3 млрд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушенияГосдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годыВ Севастополе принимают бюджет на 2026 год – на что пойдут средства
крым
РИА Новости Крым
Новости
крым, новости крыма, бюджет, бюджет крыма, финансы, строительство, образование в крыму и севастополе, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года

В Крыму планируется построить 9 школ и 10 детских садов в ближайшие три года – власти

14:41 25.11.2025
 
© Минстрой КрымаСтроительство школы в селе Укромное Симферопольского района Крыма
Строительство школы в селе Укромное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов. Об этом сообщила председатель комитета крымского парламента по образованию и науке Елена Крестьянинова на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
"За 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планируется построить девять школ и десять детских садов, реконструировать 11 дошкольных учреждений. Будут модернизированы 11 общеобразовательных и 11 дошкольных организаций, проведены капитальные ремонты в трех техникумах и четырех интернатах", - сказала Крестьянинова.
Она добавила, что в следующем году продолжится ремонт учебных корпусов Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. В частности, планируется замена системы водо- и теплоснабжения учебных корпусов.
Руководитель комитета подчеркнула, что в структуре расходов на отрасли социально-культурной сферы Крыма образование находится на первом месте и включает в себя более 40% от общей суммы расходов республиканского бюджета.
"Предусмотренные 47,7 миллиарда рублей на 2026 год позволят предоставить межбюджетные трансферты на обеспечение государственных гарантий получения дошкольного общего образования в полном объеме, с учетом открывающихся объектов образования в 2026 году", - отметила парламентарий.
Во вторник на внеочередной сессии Госсовета Крыма был принят в первом чтении проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Согласно документу, на финансирование социально-культурной сферы в следующем году предусмотрено 114,6 млрд рублей, в том числе на образование – 47,7 млрд, социальную политику 39,1 млрд, здравоохранение – 19,3 млрд.
КрымНовости КрымаБюджетБюджет КрымаФинансыСтроительствоОбразование в Крыму и СевастополеГосударственный совет РК (Госсовет)
 
Лента новостейМолния