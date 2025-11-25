https://crimea.ria.ru/20251125/v-krymu-postroyat-9-shkol-i-10-detskikh-sadov-za-tri-goda-1151169492.html

В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года

В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года - РИА Новости Крым, 25.11.2025

В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года

В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T14:41

2025-11-25T14:41

2025-11-25T14:41

крым

новости крыма

бюджет

бюджет крыма

финансы

строительство

образование в крыму и севастополе

государственный совет рк (госсовет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147968367_0:127:989:683_1920x0_80_0_0_40cd971d997b2ef8bde23b2e21bf1d29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов. Об этом сообщила председатель комитета крымского парламента по образованию и науке Елена Крестьянинова на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.Она добавила, что в следующем году продолжится ремонт учебных корпусов Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. В частности, планируется замена системы водо- и теплоснабжения учебных корпусов.Руководитель комитета подчеркнула, что в структуре расходов на отрасли социально-культурной сферы Крыма образование находится на первом месте и включает в себя более 40% от общей суммы расходов республиканского бюджета."Предусмотренные 47,7 миллиарда рублей на 2026 год позволят предоставить межбюджетные трансферты на обеспечение государственных гарантий получения дошкольного общего образования в полном объеме, с учетом открывающихся объектов образования в 2026 году", - отметила парламентарий.Во вторник на внеочередной сессии Госсовета Крыма был принят в первом чтении проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Согласно документу, на финансирование социально-культурной сферы в следующем году предусмотрено 114,6 млрд рублей, в том числе на образование – 47,7 млрд, социальную политику 39,1 млрд, здравоохранение – 19,3 млрд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушенияГосдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годыВ Севастополе принимают бюджет на 2026 год – на что пойдут средства

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, бюджет, бюджет крыма, финансы, строительство, образование в крыму и севастополе, государственный совет рк (госсовет)