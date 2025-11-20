https://crimea.ria.ru/20251120/gosduma-utverdila-federalnyy-byudzhet-na-2026-2028-gody-1151053421.html
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
13:35 20.11.2025 (обновлено: 13:52 20.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщается на официальном портале ГД РФ.
Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллионов (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.
Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета в этот трехлетний период будут государственные заимствования РФ.
Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года утвержден на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона; внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно.
Объем Фонда национального благосостояния на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027 года - 13,837 триллиона, 2028 года - 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета.
На меры по улучшению демографической ситуации в бюджете на 2026–2028 годы будет выделено более 10 трлн рублей. В 2026 году прожиточный минимум вырастет до 18 939 рублей, в 2027 году он составит 19 697 рублей, в 2028 году – 20 485 рублей. Продолжится ускоренное повышение МРОТ, размер которого в 2026 году будет 27 093 рубля, следует из публикации сайта ГД.
Кроме того, в 2026 году дополнительные средства будут направлены на капремонт школ (2,2 млрд рублей), социальные стипендии (3 млрд рублей), финансирование военных учебных центров (1,7 млрд рублей), льготные лекарства (10 млрд рублей), строительство и ремонт региональных и местных дорог (65 млрд рублей), комплексное развитие села (13,4 млрд рублей), поддержку малого агробизнеса (7,8 млрд рублей), обновление общественного транспорта (12,8 млрд рублей).
"Мы можем с уверенностью сказать, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Более того, мы принимаем более высокие стандарты. И, конечно, ни в чем не будут нуждаться участники специальной военной операции – мы постарались сделать все для этого", – заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что в Севастополе
законодательное собрание города приняло в первом чтении закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Ключевой задачей бюджетной политики, как и в предыдущие годы, осталось исполнение социальных обязательств и развитие города.
