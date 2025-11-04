https://crimea.ria.ru/20251104/byudzhet-rossii-na-2025-god-putin-vnes-korrektirovki-1150660465.html
Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует параметры федерального бюджета на 2025 год. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Предусмотренные изменения направлены на выполнение социальных обязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития.Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.За счет перераспределения бюджетных ассигнований увеличиваются расходы бюджета на реализацию госпрограмм "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (льготная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, IT-ипотека, семейная ипотека) - на 234,9 миллиарда рублей; "Развитие транспортной системы" – на 21,63 миллиарда рублей; "Развитие оборонно-промышленного комплекса" - на 123,1 миллиона рублей.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Закон был подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Предусмотренные изменения направлены на выполнение социальных обязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития.
Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.
За счет перераспределения бюджетных ассигнований увеличиваются расходы бюджета на реализацию госпрограмм "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (льготная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, IT-ипотека, семейная ипотека) - на 234,9 миллиарда рублей; "Развитие транспортной системы" – на 21,63 миллиарда рублей; "Развитие оборонно-промышленного комплекса" - на 123,1 миллиона рублей.
На финансовое обеспечение национальных проектов будет дополнительно направлено более 144,2 миллиарда рублей. Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено для нацпроектов "Семья", "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни". Увеличиваются ассигнования на поддержку регионов и сельхозпроизводителей, финансирование мер противодействия природным катаклизмам и обеспечение пожарной безопасности, проведение мелиоративных мероприятий.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
