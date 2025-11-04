Рейтинг@Mail.ru
Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251104/byudzhet-rossii-na-2025-god-putin-vnes-korrektirovki-1150660465.html
Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки
Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки
Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует параметры федерального бюджета на 2025 год. Соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T19:48
2025-11-04T19:48
владимир путин (политик)
россия
закон и право
федеральный бюджет
экономика
бюджет
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует параметры федерального бюджета на 2025 год. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Предусмотренные изменения направлены на выполнение социальных обязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития.Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.За счет перераспределения бюджетных ассигнований увеличиваются расходы бюджета на реализацию госпрограмм "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (льготная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, IT-ипотека, семейная ипотека) - на 234,9 миллиарда рублей; "Развитие транспортной системы" – на 21,63 миллиарда рублей; "Развитие оборонно-промышленного комплекса" - на 123,1 миллиона рублей.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкцийЧто ждет экономику Крыма в 2026 годуСколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
https://crimea.ria.ru/20251024/v-sevastopole-odobrili-proekt-byudzheta-na-2026-god-s-defitsitom-v-4-mlrd-1150414638.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ae9d82c491e7299d8dd7e1e48dbdc7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, закон и право, федеральный бюджет, экономика, бюджет, новости
Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки

Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год

19:48 04.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует параметры федерального бюджета на 2025 год. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Предусмотренные изменения направлены на выполнение социальных обязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития.
Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.
За счет перераспределения бюджетных ассигнований увеличиваются расходы бюджета на реализацию госпрограмм "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (льготная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, IT-ипотека, семейная ипотека) - на 234,9 миллиарда рублей; "Развитие транспортной системы" – на 21,63 миллиарда рублей; "Развитие оборонно-промышленного комплекса" - на 123,1 миллиона рублей.
На финансовое обеспечение национальных проектов будет дополнительно направлено более 144,2 миллиарда рублей. Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено для нацпроектов "Семья", "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни". Увеличиваются ассигнования на поддержку регионов и сельхозпроизводителей, финансирование мер противодействия природным катаклизмам и обеспечение пожарной безопасности, проведение мелиоративных мероприятий.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций
Что ждет экономику Крыма в 2026 году
Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
Бюджет - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
24 октября, 17:39
В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд
 
Владимир Путин (политик)РоссияЗакон и правоФедеральный бюджетЭкономикаБюджетНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47На Солнце произошла очень сильная вспышка
20:41Киев получил две системы Patriot от Германии
20:30Рейд в Севастополе закрыли
20:20В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры
19:48Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки
19:33Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было
19:19Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией
18:56В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
18:39Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов
18:18Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
18:03Путин поздравил россиян с Днем народного единства
17:57Путин подписал закон о призыве на военную службу в России
17:38Путин подписал распоряжение об участии России в саммите G20 в ЮАР
17:20Единство народов Крыма: в Новом Херсонесе устроили праздник
16:50В ЕС пообещали начать переговоры о членстве Украины в этом году
16:27Авто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщины
16:19ЕС выделил Киеву еще 1,8 миллиарда евро
16:08Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин
15:47Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
15:22В Крыму сгорела иномарка
Лента новостейМолния