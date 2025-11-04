https://crimea.ria.ru/20251104/byudzhet-rossii-na-2025-god-putin-vnes-korrektirovki-1150660465.html

Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки

04.11.2025

Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует параметры федерального бюджета на 2025 год. Соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 04.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует параметры федерального бюджета на 2025 год. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Предусмотренные изменения направлены на выполнение социальных обязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития.Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.За счет перераспределения бюджетных ассигнований увеличиваются расходы бюджета на реализацию госпрограмм "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (льготная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, IT-ипотека, семейная ипотека) - на 234,9 миллиарда рублей; "Развитие транспортной системы" – на 21,63 миллиарда рублей; "Развитие оборонно-промышленного комплекса" - на 123,1 миллиона рублей.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкцийЧто ждет экономику Крыма в 2026 годуСколько Крым планирует заработать от приватизации имущества

