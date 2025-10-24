https://crimea.ria.ru/20251024/federalnyy-byudzhet-2026-kak-ekonomika-rossii-peremolola-30-000-sanktsiy-1150373595.html

Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций

2025-10-24T08:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Экономика России в условиях действия против нее около 30 тысяч санкций работает устойчиво, что еще раз доказал принятый в первом чтении проект о федеральном бюджете на 2026 – 2028 годы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.22 октября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов."Помимо того, что в первом чтении принят проект федерального бюджета на 2026-й год и на трехлетку, принято еще десять сопутствующих бюджетно-образующих законов, которые позволяют нам выстроить определенную картину на ожидаемое будущее", – сказал Ивлев.Прежде всего, документом предусмотрено выполнение всех взятых на себя обязательств - для этого заложены необходимые средства в бюджете, подчеркнул парламентарий.Ивлев назвал несколько цифр: МРОТ с 2026 года составит 27 144 рубля, материнский капитал на первого ребенка более 737 тысяч, на второго – 955 тысяч рублей.Также проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку "удовлетворены финансовые потребности обороны страны", добавил Ивлев.Причем парадокс, по его словам, заключается в том, что "в условиях специальной военной операции за счет эффективности производства немножко снизились военные расходы, в то время как другие страны только наращивают свои военные бюджеты".Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом годуТретье направление финансирования – это забота о ветеранах специальной военной операции, членах их семей, вдовах погибших, добавил Ивлев."И эту заботу государство только увеличивает. И финансирование государственного фонда "Защитники Отечества" будет увеличено", – отметил он.Также проектом бюджета РФ предусмотрено 20 национальных проектов, все они утверждены указами президента, реализуются и будут полностью профинансированы, сказал Ивлев."Они самые различные, начиная от молодежного бизнеса и взращивания кадровых ресурсов до экологии, медицины и строительства. Здесь тоже предусмотрено равномерное и полноценное финансирование", – подчеркнул парламентарий.По словам Ивлева, утверждение необходимого финансирования по всем перечисленным направлениям – это "крупная характеристика нашего бюджета" и доказательство того, что российская "экономика работает устойчиво", несмотря на все вызовы и риски.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 годуКрым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублейВ Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году

