В Севастополе принимают бюджет на 2026 год – на что пойдут средства

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе законодательное собрание города приняло в первом чтении закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Мы подготовили этот важнейший финансовый документ, исходя из национальных целей развития, установленных президентом. Ключевой задачей бюджетной политики, как и в предыдущие годы, осталось исполнение социальных обязательств и развитие города", – сказано в сообщении.Главные параметры бюджета-2026 составляют: Дефицит бюджета в 2026 году составит 3,9 млрд рублей, он будет покрываться за счет поступления доходов, а также остатков средств 2025 года.При этом собственные доходы города продолжат расти. В 2026 году они составят 45,1 млрд рублей. Прирост собственных доходов за трехлетний период 2025-2027 годов составит не менее 11,2 млрд рублей, отметил губернатор Севастополя.На финансовое обеспечение сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта в бюджете-2026 предусмотрено 40,9 млрд рублей. Из них: 14,9 млрд рублей – образование; 10,6 млрд рублей – здравоохранение; почти 11,9 млрд рублей – социальная политика, в том числе почти 2,5 млрд рублей будет направлено на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.Кроме того, на национальную экономику и ЖКХ в 2026 году будет направлено 30,8 млрд рублей. Из которых:На расходы капитального характера – строительство, капитальные ремонты, обновление материально-технической базы – направят 24,5 млрд рублей, уточнил руководитель."Бюджет сохраняет все социальные гарантии, предусматривает индексацию зарплат бюджетников, рост МРОТ и прожиточного минимума. Мы продолжаем двигаться вперед, сохраняя устойчивость городской экономики и направляя ресурсы туда, где они важнее всего – в развитие и поддержку людей", – подчеркнул Михаил Развожаев.До 24 ноября будут готовиться поправки, после чего депутатский корпус рассмотрит трехлетний бюджет во втором чтении, заявил губернатор Севастополя.Также во вторник стало известно, что Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, в документ внесены поправки об увеличении финансирования помощи участникам специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей

