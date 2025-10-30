https://crimea.ria.ru/20251030/byudzhet-kryma-2026--kakie-otrasli-v-prioritete-1150538962.html

Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете

Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете

Бюджет Республики Крым на 2026 год примут в двух чтениях до конца ноября. Такими ожиданиями в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась председатель комитета... РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T12:48

2025-10-30T12:48

2025-10-30T12:39

радио "спутник в крыму"

крымский бюджет

бюджет

экономика крыма

крым

новости крыма

ольга виноградова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852169_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6daf2be852dcc2586df599fff5203040.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Бюджет Республики Крым на 2026 год примут в двух чтениях до конца ноября. Такими ожиданиями в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По ее словам, принятие бюджета 2026 года – важнейшая задача на ближайший месяц."Ноябрь – это бюджетный период. В комитетах Государственного Совета Республики Крым будут рассматриваться секторальные бюджеты, общий бюджет, и будут парламентские слушания. Ну и до конца ноября, я думаю, мы примем бюджет в двух чтениях", – сказала Виноградова. Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублейПо словам Виноградовой, Госсовет продолжит поддерживать бюджетообразующие отрасли, уделяя внимание и тем, которые способствуют развитию и популяризации Крыма, не привнося на сегодняшний день в республиканскую казну больших объемов средств.В числе таких – "туристический сектор, который в этом году показал очень хорошие результаты", отметила Виноградова.Власти Республики Крым продолжат поддерживать "сельское хозяйство, которому в этом году было тяжело" из-за природных катаклизмов – ранних заморозков и засухи."Но меры поддержки на республиканском уровне позволяют нашим сельхозникам уверенно смотреть в следующий год. И будем надеяться, что урожай следующего года будет больше", – сказала Виноградова.Глава профильного комитета Госсовета РК также подчеркнула, что был и останется важным для Крыма промышленный сектор, которому тоже будет оказываться должная поддержка."И промышленность Крыма по итогам 2025 года, я думаю, покажет в целом хороший рост", – отметила она.По мнению Виноградовой, важнейшей задачей для Крыма сегодня является именно развитие.30 октября правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, в следующем году доходы региона составят 231,1 миллиарда рублей, расходы – 235 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский бюджет, бюджет, экономика крыма, крым, новости крыма, ольга виноградова