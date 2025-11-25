https://crimea.ria.ru/20251125/bezrabotnye-s-dokhodom-dolzhny-platit-za-polis-oms--matvienko-1151151817.html

"Безработные" с доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко

"Безработные" с доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко - РИА Новости Крым, 25.11.2025

"Безработные" с доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко

Неработающих, но имеющих высокий доход граждан России обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). Жить в обществе и быть свободным от него...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Неработающих, но имеющих высокий доход граждан России обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). Жить в обществе и быть свободным от него нельзя, так считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию интервью спикера СФ "МК".В начале октября Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование.По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство."При этом, кто такие неработающие? Это пенсионеры, это дети, это студенты, это инвалиды – это те люди, которые по определению не могут работать, или, скажем, домохозяйки, которые не работают, но воспитывают детей. Они выполняют очень важную миссию. За всех них платит и будет платить государство. И это абсолютно справедливо – то, что за них платят региональные бюджеты", – добавила Матвиенко.Сенатор объяснила, что речь идет о тех, кто, например, в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч рублей, а "на бумаге" указывает сумму в 20 раз ниже. Это немалые скрытые доходы, и при этом такие граждане не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС.Она подчеркнула, что перед принятием решения о платежах по системе ОМС для неработающих граждан будет проведена широкая дискуссия."Это будет делаться очень аккуратно, мы все внимательно изучим, все взвесим, проведем широкую дискуссию, прежде чем принимать решение", – уточнила спикер СФ.Разрабатываемые нормы по платежам за ОМС не коснутся нуждающихся в соцпомощи, уверяет политик. Россия – социальное государство.Кроме того, ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому полис обязательного медицинского страхования будет выдаваться трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж вместо трех, как это действует в настоящее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели"Крыммедстрах" рассказал о нововведениях в системе ОМСВ ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье

