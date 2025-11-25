https://crimea.ria.ru/20251125/bezrabotnye-s-dokhodom-dolzhny-platit-za-polis-oms--matvienko-1151151817.html
"Безработные" с доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко
"Безработные" с доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко - РИА Новости Крым, 25.11.2025
"Безработные" с доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко
Неработающих, но имеющих высокий доход граждан России обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). Жить в обществе и быть свободным от него... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T08:52
2025-11-25T08:52
2025-11-25T08:52
новости
омс
валентина матвиенко
мнения
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111488/69/1114886947_0:146:966:689_1920x0_80_0_0_7ae710c122a281dea087455157be6554.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Неработающих, но имеющих высокий доход граждан России обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). Жить в обществе и быть свободным от него нельзя, так считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию интервью спикера СФ "МК".В начале октября Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование.По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство."При этом, кто такие неработающие? Это пенсионеры, это дети, это студенты, это инвалиды – это те люди, которые по определению не могут работать, или, скажем, домохозяйки, которые не работают, но воспитывают детей. Они выполняют очень важную миссию. За всех них платит и будет платить государство. И это абсолютно справедливо – то, что за них платят региональные бюджеты", – добавила Матвиенко.Сенатор объяснила, что речь идет о тех, кто, например, в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч рублей, а "на бумаге" указывает сумму в 20 раз ниже. Это немалые скрытые доходы, и при этом такие граждане не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС.Она подчеркнула, что перед принятием решения о платежах по системе ОМС для неработающих граждан будет проведена широкая дискуссия."Это будет делаться очень аккуратно, мы все внимательно изучим, все взвесим, проведем широкую дискуссию, прежде чем принимать решение", – уточнила спикер СФ.Разрабатываемые нормы по платежам за ОМС не коснутся нуждающихся в соцпомощи, уверяет политик. Россия – социальное государство.Кроме того, ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому полис обязательного медицинского страхования будет выдаваться трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж вместо трех, как это действует в настоящее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели"Крыммедстрах" рассказал о нововведениях в системе ОМСВ ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111488/69/1114886947_24:0:943:689_1920x0_80_0_0_fc216d91e79a9f2187dd4e1110cad7af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, омс, валентина матвиенко, мнения, здравоохранение в россии
"Безработные" с доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко
"Безработные" с высоким доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Неработающих, но имеющих высокий доход граждан России обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). Жить в обществе и быть свободным от него нельзя, так считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию интервью спикера СФ "МК".
В начале октября Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование.
"Не хочешь работать – твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов – пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории (граждан – ред.) механизм участия в системе ОМС", – считает Матвиенко.
По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство.
"При этом, кто такие неработающие? Это пенсионеры, это дети, это студенты, это инвалиды – это те люди, которые по определению не могут работать, или, скажем, домохозяйки, которые не работают, но воспитывают детей. Они выполняют очень важную миссию. За всех них платит и будет платить государство. И это абсолютно справедливо – то, что за них платят региональные бюджеты", – добавила Матвиенко.
Сенатор объяснила, что речь идет о тех, кто, например, в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч рублей, а "на бумаге" указывает сумму в 20 раз ниже. Это немалые скрытые доходы, и при этом такие граждане не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС.
"Мы сейчас все живем "за стеклом", мы все прозрачны. Налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан, выводить их из теневой экономики, теневых доходов", – уверена Матвиенко.
Она подчеркнула, что перед принятием решения о платежах по системе ОМС для неработающих граждан будет проведена широкая дискуссия.
"Это будет делаться очень аккуратно, мы все внимательно изучим, все взвесим, проведем широкую дискуссию, прежде чем принимать решение", – уточнила спикер СФ.
Разрабатываемые нормы по платежам за ОМС не коснутся нуждающихся в соцпомощи, уверяет политик. Россия – социальное государство.
"Могу вас заверить, что нуждающихся в социальной помощи и поддержке это не коснется. Россия – социальное государство. И мы найдем справедливые правовые механизмы для того, чтобы определенные группы трудоспособных граждан вносили свой посильный вклад в систему", – заверила Матвиенко.
Кроме того, ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому полис обязательного медицинского страхования будет выдаваться трудовым мигрантам
, имеющим пятилетний страховой стаж вместо трех, как это действует в настоящее время.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: