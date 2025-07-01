https://crimea.ria.ru/20250701/v-oms-vklyuchili-obsledovanie-na-gepatit-s-i-reproduktivnoe-zdorove-1147602571.html

В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье

В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье

В систему обязательного медицинского страхования в России включены новые направления профилактики – теперь граждане могут обследоваться на гепатит С и пройти... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T08:32

2025-07-01T08:32

2025-07-01T07:55

геннадий онищенко

новости

здоровье

здравоохранение в россии

омс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В систему обязательного медицинского страхования в России включены новые направления профилактики – теперь граждане могут обследоваться на гепатит С и пройти оценку гендерного и репродуктивного здоровья. Об этом в пресс-центре РИА Новости сообщил академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он рассказал, что в рамках этой программы россияне смогут определить риски, связанные с фертильностью, выявить скрытые воспалительные заболевания и пройти лабораторные исследования. Это особенно актуально на фоне повышения возраста первородящих женщин: сегодня в России он составляет 32 года, тогда как ранее уже с 26 лет женщину считали "старородящей".Он добавил, что обследование на гепатит С включено в базовую программу ОМС и доступно бесплатно. Это важно, поскольку вирус гепатита С может привести к гепатокарциноме – злокачественной опухоли печени, часто развивающейся бессимптомно.Онищенко призвал население активнее участвовать в диспансеризации. Ведь, по его словам, 80% здоровья зависит от самого человека: от того, как он спит, ест и какие привычки имеет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защититься от главных "болезней лета" в Крыму – рекомендации врачаВ Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублейУезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, новости, здоровье, здравоохранение в россии, омс