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В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье
В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье
В систему обязательного медицинского страхования в России включены новые направления профилактики – теперь граждане могут обследоваться на гепатит С и пройти... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T08:32
2025-07-01T07:55
геннадий онищенко
новости
здоровье
здравоохранение в россии
омс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В систему обязательного медицинского страхования в России включены новые направления профилактики – теперь граждане могут обследоваться на гепатит С и пройти оценку гендерного и репродуктивного здоровья. Об этом в пресс-центре РИА Новости сообщил академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он рассказал, что в рамках этой программы россияне смогут определить риски, связанные с фертильностью, выявить скрытые воспалительные заболевания и пройти лабораторные исследования. Это особенно актуально на фоне повышения возраста первородящих женщин: сегодня в России он составляет 32 года, тогда как ранее уже с 26 лет женщину считали "старородящей".Он добавил, что обследование на гепатит С включено в базовую программу ОМС и доступно бесплатно. Это важно, поскольку вирус гепатита С может привести к гепатокарциноме – злокачественной опухоли печени, часто развивающейся бессимптомно.Онищенко призвал население активнее участвовать в диспансеризации. Ведь, по его словам, 80% здоровья зависит от самого человека: от того, как он спит, ест и какие привычки имеет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защититься от главных "болезней лета" в Крыму – рекомендации врачаВ Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублейУезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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геннадий онищенко, новости, здоровье, здравоохранение в россии, омс
В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье

В ОМС появились обследования на гепатит C и репродуктивное здоровье населения

08:32 01.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыдача полисов ОМС нового образца
Выдача полисов ОМС нового образца - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В систему обязательного медицинского страхования в России включены новые направления профилактики – теперь граждане могут обследоваться на гепатит С и пройти оценку гендерного и репродуктивного здоровья. Об этом в пресс-центре РИА Новости сообщил академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Он рассказал, что в рамках этой программы россияне смогут определить риски, связанные с фертильностью, выявить скрытые воспалительные заболевания и пройти лабораторные исследования. Это особенно актуально на фоне повышения возраста первородящих женщин: сегодня в России он составляет 32 года, тогда как ранее уже с 26 лет женщину считали "старородящей".

"То есть реальный возраст женщины, впервые рожающей, уже превышает физиологический возраст "старородящей". А с возрастом накапливаются проблемы. Как бы мы ни относились хорошо или плохо к своему здоровью, это неизбежно. И они (проблемы – ред.) накапливаются так, что женщина не может потом забеременеть", – уточнил академик РАН.

Он добавил, что обследование на гепатит С включено в базовую программу ОМС и доступно бесплатно. Это важно, поскольку вирус гепатита С может привести к гепатокарциноме – злокачественной опухоли печени, часто развивающейся бессимптомно.
Онищенко призвал население активнее участвовать в диспансеризации. Ведь, по его словам, 80% здоровья зависит от самого человека: от того, как он спит, ест и какие привычки имеет.
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Геннадий ОнищенкоНовостиЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииОМС
 
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