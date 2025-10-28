https://crimea.ria.ru/20251028/povyshenie-mrot-v-2026-godu-privedet-k-rostu-vyplat-i-zarplat-1150478600.html

Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты

Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты

Повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. Об этом сообщает агентство... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T09:02

2025-10-28T09:02

2025-10-28T09:03

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147483385_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_d90cc8861fe93781f4d5f197eab690db.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на профессора, декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.С января 2026 года МРОТ в России вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.По словам эксперта, в первую очередь изменения коснутся работников, чья заработная плата напрямую привязана к минимальному уровню.Помимо зарплат, пересмотр МРОТ скажется на размере больничных и других социальных выплат. В частности, для работников со стажем менее шести месяцев, а также для получающих минимальную зарплату, пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитываться с учетом нового значения. По предварительным данным, минимальный среднедневной заработок составит 890,73 рубля, однако итоговая сумма будет зависеть от количества дней в месяце.Эксперт отметил, что аналогичные изменения коснутся и отпускных выплат. Если средний дневной заработок сотрудника окажется ниже величины, рассчитанной от нового МРОТ, сумма отпускных будет определяться исходя из минимального уровня. Таким образом, вместе с ростом МРОТ увеличится и минимальный размер отпускных.Кроме того, корректировка минимальной оплаты труда повлияет на пособия по беременности и родам для женщин, у которых среднедневной доход за два предыдущих года позволяет рассчитывать выплаты по верхнему пределу.Повышение МРОТ традиционно влечет за собой изменения во множестве расчетов, связанных с оплатой труда, и направлено на повышение социальной защищенности работников с низкими доходами.Виноградов подчеркнул, что корректировка минимального размера оплаты труда влечет за собой пересмотр целого ряда нормативных расчетов, в том числе связанных с начислением страховых взносов.Он напомнил, что в некоторых регионах МРОТ устанавливается отдельно, по согласования между властями, работодателями и профсоюзами. Так, например, в Москве с 2025 года он составлял 32 916 рублей. Региональный показатель не может быть ниже федерального.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкцийБюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проектСколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия