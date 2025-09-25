Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Бывший заместитель гендиректора строительной фирмы в Севастополе предстанет перед судом за несоблюдение правил безопасности, которое повлекло гибель рабочего. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"К выполнению штукатурных работ при возведении объекта в районе Парка Победы был допущен 46-летний рабочий. Из-за отсутствия защитного и страховочного ограждения, а также страховочного каната, мужчина упал с перекрытия высотой более семи метров, получив травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.
В отношении заместителя генерального директора стройфирмы, на которого были возложены обязанности по соблюдению техники безопасности и требований охраны труда, было возбуждено уголовное дело.
На данный момент расследование завершено. С утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении частного мастера по установке газовых котлов. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины.
