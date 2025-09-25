Рейтинг@Mail.ru
Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/byvshego-zamglavy-stroyfirmy-v-sevastopole-budut-sudit-za-gibel-rabochego-1149728409.html
Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
Бывший заместитель гендиректора строительной фирмы в Севастополе предстанет перед судом за несоблюдение правил безопасности, которое повлекло гибель рабочего... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T15:22
2025-09-25T15:22
севастополь
прокуратура города севастополя
новости севастополя
происшествия
стройка
строительство
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149728501_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0cfc0af23c9ccaad21630913d4ebdff9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Бывший заместитель гендиректора строительной фирмы в Севастополе предстанет перед судом за несоблюдение правил безопасности, которое повлекло гибель рабочего. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В отношении заместителя генерального директора стройфирмы, на которого были возложены обязанности по соблюдению техники безопасности и требований охраны труда, было возбуждено уголовное дело.На данный момент расследование завершено. С утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении частного мастера по установке газовых котлов. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненыеОбрыв канатной дороги на Эльбрусе – что известно о пострадавшихВ Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149728501_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_4ae46674d764d70f4bb9cf3845acd75b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, происшествия, стройка, строительство, суд
Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего

В Севастополе бывшему замдиректора фирмы грозит срок за смерть рабочего на стройке

15:22 25.09.2025
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Гагаринского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело о гибели рабочего на строительном объекте
Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело о гибели рабочего на строительном объекте
© Прокуратура Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Бывший заместитель гендиректора строительной фирмы в Севастополе предстанет перед судом за несоблюдение правил безопасности, которое повлекло гибель рабочего. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"К выполнению штукатурных работ при возведении объекта в районе Парка Победы был допущен 46-летний рабочий. Из-за отсутствия защитного и страховочного ограждения, а также страховочного каната, мужчина упал с перекрытия высотой более семи метров, получив травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.
В отношении заместителя генерального директора стройфирмы, на которого были возложены обязанности по соблюдению техники безопасности и требований охраны труда, было возбуждено уголовное дело.
На данный момент расследование завершено. С утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении частного мастера по установке газовых котлов. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые
Обрыв канатной дороги на Эльбрусе – что известно о пострадавших
В Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяНовости СевастополяПроисшествияСтройкаСтроительствоСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками
15:45Российская армия освободила почти 5000 квадратных километров территории
15:37Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков
15:22Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова увеличилось время ожидания проезда
15:01Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
14:44Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
14:23Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
14:07Правительство до конца года запретит экспорт бензина
13:49В России ужесточили наказания для иноагентов
13:39Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков
13:27В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений
13:15Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
13:09ВС РФ ударом по аэродрому уничтожили самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ
12:57Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
12:35Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР
12:33Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
12:29Зеленский готов покинуть пост
12:03Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей
11:38Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Лента новостейМолния