https://crimea.ria.ru/20250925/byvshego-zamglavy-stroyfirmy-v-sevastopole-budut-sudit-za-gibel-rabochego-1149728409.html

Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего

Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего

Бывший заместитель гендиректора строительной фирмы в Севастополе предстанет перед судом за несоблюдение правил безопасности, которое повлекло гибель рабочего... РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T15:22

2025-09-25T15:22

2025-09-25T15:22

севастополь

прокуратура города севастополя

новости севастополя

происшествия

стройка

строительство

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149728501_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0cfc0af23c9ccaad21630913d4ebdff9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Бывший заместитель гендиректора строительной фирмы в Севастополе предстанет перед судом за несоблюдение правил безопасности, которое повлекло гибель рабочего. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В отношении заместителя генерального директора стройфирмы, на которого были возложены обязанности по соблюдению техники безопасности и требований охраны труда, было возбуждено уголовное дело.На данный момент расследование завершено. С утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении частного мастера по установке газовых котлов. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненыеОбрыв канатной дороги на Эльбрусе – что известно о пострадавшихВ Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, происшествия, стройка, строительство, суд