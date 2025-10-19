Рейтинг@Mail.ru
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов
До 49 чеовек выросло число травившихся готовой едой в Улан-Удэ. В результате пищевого отравления госпитализировали 40 человек, в том числе 22 ребенка, один... РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T13:13
2025-10-19T12:34
башкирия
улан-удэ
отравление
массовое отравление
происшествия
инфекции
здравоохранение в россии
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. До 49 чеовек выросло число травившихся готовой едой в Улан-Удэ. В результате пищевого отравления госпитализировали 40 человек, в том числе 22 ребенка, один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет. Первоначально у троих пациентов был подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.Состояние большинства пациентов – стабильное с положительной динамикой, добавила она.Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме, медики работают в усиленном режиме, отметила замглавы правительства региона.
башкирия, улан-удэ, отравление, массовое отравление, происшествия, инфекции, здравоохранение в россии, новости, общество
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов

В Бурятии до 49 увеличилось число отравившихся шаурмой и онигири - минздрав

13:13 19.10.2025
 
© Telegram замглавы правительства Бурятии – министра здравоохранения Евгении ЛудуповойОтравившиеся едой в Улан-Удэ в больнице
Отравившиеся едой в Улан-Удэ в больнице
© Telegram замглавы правительства Бурятии – министра здравоохранения Евгении Лудуповой
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. До 49 чеовек выросло число травившихся готовой едой в Улан-Удэ. В результате пищевого отравления госпитализировали 40 человек, в том числе 22 ребенка, один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.
В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет. Первоначально у троих пациентов был подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.
"На 16 часов (11:00 мск - ред.) зарегистрировано 49 случаев, из них 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза. 40 больных госпитализированы, из них 22 ребенка, один человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии", - написала Лудупова в своем Telegram-канале.
Состояние большинства пациентов – стабильное с положительной динамикой, добавила она.
Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме, медики работают в усиленном режиме, отметила замглавы правительства региона.
Больница
11:34
Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде
 
БашкирияУлан-УдэОтравлениеМассовое отравлениеПроисшествияИнфекцииЗдравоохранение в РоссииНовостиОбщество
 
