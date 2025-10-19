https://crimea.ria.ru/20251019/massovoe-otravlenie-v-buryatii-salmonellu-nashli-u-11-patsientov-1150285782.html
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов
До 49 чеовек выросло число травившихся готовой едой в Улан-Удэ. В результате пищевого отравления госпитализировали 40 человек, в том числе 22 ребенка, один... РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. До 49 чеовек выросло число травившихся готовой едой в Улан-Удэ. В результате пищевого отравления госпитализировали 40 человек, в том числе 22 ребенка, один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет. Первоначально у троих пациентов был подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.Состояние большинства пациентов – стабильное с положительной динамикой, добавила она.Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме, медики работают в усиленном режиме, отметила замглавы правительства региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов
В Бурятии до 49 увеличилось число отравившихся шаурмой и онигири - минздрав