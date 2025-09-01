Рейтинг@Mail.ru
В Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля
https://crimea.ria.ru/20250901/v-anape-deti-otravilis-parami-khlora-v-basseyne-otelya-1149124602.html
В Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля
В Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля - РИА Новости Крым, 01.09.2025
В Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля
В одном из гостиничных комплексов Анапы посетители почувствовали ухудшение самочувствия после купания в бассейне, шестеро детей были госпитализированы с... РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В одном из гостиничных комплексов Анапы посетители почувствовали ухудшение самочувствия после купания в бассейне, шестеро детей были госпитализированы с признаками отравления, сообщают в главке СК России по Краснодарскому краю.Предположительная причина недомогания – воздействие паров хлора. По факту случившегося следком провел доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова.В июле две группы детей сняли с поезда в Краснодарском крае и госпитализировали с жалобами на недомогание и симптомами пищевой инфекции.Также в июле в одном из районов Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщали ранее в управлении Роспотребнадзора (РПН) по республике. До этого на Кубани в лагере отравились дети из Ростова-на-Дону – подтвердился норовирус.
РИА Новости Крым
В Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля

Шестеро детей госпитализированы после купания в бассейне анапского гостиничного комплекса

14:07 01.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбучение плаванию
Обучение плаванию - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В одном из гостиничных комплексов Анапы посетители почувствовали ухудшение самочувствия после купания в бассейне, шестеро детей были госпитализированы с признаками отравления, сообщают в главке СК России по Краснодарскому краю.
Предположительная причина недомогания – воздействие паров хлора. По факту случившегося следком провел доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства инцидента. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется необходимая документация, имеющая значение для расследования уголовного дела, назначаются экспертизы, в том числе для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших", – рассказали в ведомстве.
Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова.
В июле две группы детей сняли с поезда в Краснодарском крае и госпитализировали с жалобами на недомогание и симптомами пищевой инфекции.
Также в июле в одном из районов Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщали ранее в управлении Роспотребнадзора (РПН) по республике. До этого на Кубани в лагере отравились дети из Ростова-на-Дону – подтвердился норовирус.
