ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской области
ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской области
ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской области
ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской области
ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками, а также ударили по школе в Каховке. Об этом сообщил глава Каховского... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T10:55
2025-11-25T11:13
херсонская область
павел филипчук
новости
происшествия
обстрелы всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151156054_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_69c68f5f2d9f2c62a84fd38692cb957c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками, а также ударили по школе в Каховке. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.Ранним утром ВСУ также нанесли удар из миномета по школе в Каховке. Пострадавших и погибших нет. Возгорание и задымление отсутствует.Как сообщалось ранее, в результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.
херсонская область
ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской области

ВСУ обстреляли школу и ударили беспилотником по машине с детьми в Херсонской области

10:55 25.11.2025 (обновлено: 11:13 25.11.2025)
 
© Telegram Павел ФилипчукОбстрел ВСУ Херсонской области
Обстрел ВСУ Херсонской области
© Telegram Павел Филипчук
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками, а также ударили по школе в Каховке. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Украинский FPV дрон ударил в гражданский автомобиль. В нем были дети. Они эвакуированы. Тяжелые ранения получила женщина. Она на тот момент тоже находилась в машине. Пока на месте работала скорая – наши военные сбили еще один FPV-дрон", – сообщил Филипчук.
© Telegram Павел ФилипчукОбстрел ВСУ Херсонской области
Обстрел ВСУ Херсонской области
Обстрел ВСУ Херсонской области
© Telegram Павел ФилипчукОбстрел ВСУ Херсонской области
Обстрел ВСУ Херсонской области
Обстрел ВСУ Херсонской области
© Telegram Павел ФилипчукОбстрел ВСУ Херсонской области
Обстрел ВСУ Херсонской области
Обстрел ВСУ Херсонской области
Ранним утром ВСУ также нанесли удар из миномета по школе в Каховке. Пострадавших и погибших нет. Возгорание и задымление отсутствует.

"Сегодня. Каховка. Раннее утро. Территория школы №1. Улица Карла Маркса. Обнаружен прилет от минометного снаряда в угол здания", – проинформировал глава муниципального округа.

Как сообщалось ранее, в результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли люди
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
Взрывы в Киеве
10:05
Массированная атака на Киев и область – что известно
 
Херсонская областьПавел ФилипчукНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
