ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской области
ВСУ обстреляли школу и ударили беспилотником по машине с детьми в Херсонской области
10:55 25.11.2025 (обновлено: 11:13 25.11.2025)
© Telegram Павел ФилипчукОбстрел ВСУ Херсонской области
© Telegram Павел Филипчук
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками, а также ударили по школе в Каховке. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Украинский FPV дрон ударил в гражданский автомобиль. В нем были дети. Они эвакуированы. Тяжелые ранения получила женщина. Она на тот момент тоже находилась в машине. Пока на месте работала скорая – наши военные сбили еще один FPV-дрон", – сообщил Филипчук.
Ранним утром ВСУ также нанесли удар из миномета по школе в Каховке. Пострадавших и погибших нет. Возгорание и задымление отсутствует.
"Сегодня. Каховка. Раннее утро. Территория школы №1. Улица Карла Маркса. Обнаружен прилет от минометного снаряда в угол здания", – проинформировал глава муниципального округа.
Как сообщалось ранее, в результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.
