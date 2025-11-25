https://crimea.ria.ru/20251125/v-khersonskoy-oblasti-ukrainskiy-dron-udaril-po-mashine-s-detmi-1151155611.html

ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками, а также ударили по школе в Каховке. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.Ранним утром ВСУ также нанесли удар из миномета по школе в Каховке. Пострадавших и погибших нет. Возгорание и задымление отсутствует.Как сообщалось ранее, в результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли людиВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

