https://crimea.ria.ru/20240822/travma-na-proizvodstve-zhitelnitsa-sevastopolya-poluchit-800-tysyach-rubley-1139805219.html

Травма на производстве: жительница Севастополя получит 800 тысяч рублей

Травма на производстве: жительница Севастополя получит 800 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Травма на производстве: жительница Севастополя получит 800 тысяч рублей

Жительнице Севастополя, получившей травму на производстве, работодатель должен выплатить компенсацию морального вреда. О соответствующем решении суда сообщает... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T16:27

2024-08-22T16:27

2024-08-22T16:27

несчастный случай на производстве

компенсация ущерба

новости

севастополь

происшествия

прокуратура города севастополя

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Жительнице Севастополя, получившей травму на производстве, работодатель должен выплатить компенсацию морального вреда. О соответствующем решении суда сообщает прокуратура города.По информации надзорного ведомства, к ним с заявлением обратилась 63-летняя местная жительница, которая долгое время работала на одном из предприятий города в должности маляра-штукатура.Данное предприятие привлекло подрядную организацию для возведения пристройки к производственному цеху. Во время строительных работ на объект завезли оборудование.В результате несчастного случая работница получила тяжелые травмы, из-за которых у нее больше нет возможности вернуться к трудовой деятельности.Ленинский районный суд города Севастополя удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения после его вступления в законную силу проконтролирует прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выросло количество несчастных случаев и смертей на производствеВ Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судитьКуда обращаться в случае несчастного случая на производстве

севастополь

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несчастный случай на производстве, компенсация ущерба, новости, севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, суд