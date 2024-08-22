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Травма на производстве: жительница Севастополя получит 800 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Травма на производстве: жительница Севастополя получит 800 тысяч рублей
Травма на производстве: жительница Севастополя получит 800 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Травма на производстве: жительница Севастополя получит 800 тысяч рублей
Жительнице Севастополя, получившей травму на производстве, работодатель должен выплатить компенсацию морального вреда. О соответствующем решении суда сообщает... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T16:27
2024-08-22T16:27
несчастный случай на производстве
компенсация ущерба
новости
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Жительнице Севастополя, получившей травму на производстве, работодатель должен выплатить компенсацию морального вреда. О соответствующем решении суда сообщает прокуратура города.По информации надзорного ведомства, к ним с заявлением обратилась 63-летняя местная жительница, которая долгое время работала на одном из предприятий города в должности маляра-штукатура.Данное предприятие привлекло подрядную организацию для возведения пристройки к производственному цеху. Во время строительных работ на объект завезли оборудование.В результате несчастного случая работница получила тяжелые травмы, из-за которых у нее больше нет возможности вернуться к трудовой деятельности.Ленинский районный суд города Севастополя удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения после его вступления в законную силу проконтролирует прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выросло количество несчастных случаев и смертей на производствеВ Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судитьКуда обращаться в случае несчастного случая на производстве
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несчастный случай на производстве, компенсация ущерба, новости, севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, суд
Травма на производстве: жительница Севастополя получит 800 тысяч рублей

800 тысяч рублей компенсации получит пострадавшая на производстве жительница Севастополя

16:27 22.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Жительнице Севастополя, получившей травму на производстве, работодатель должен выплатить компенсацию морального вреда. О соответствующем решении суда сообщает прокуратура города.

"С целью защиты прав потерпевшей прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей", говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, к ним с заявлением обратилась 63-летняя местная жительница, которая долгое время работала на одном из предприятий города в должности маляра-штукатура.
Данное предприятие привлекло подрядную организацию для возведения пристройки к производственному цеху. Во время строительных работ на объект завезли оборудование.

"В июле 2023 года работодатель поручил заявительнице укрыть оборудование пленкой для обеспечения его сохранности, однако в процессе выполнения этой работы женщина упала в люк со второго этажа здания", – уточняют в прокуратуре.

В результате несчастного случая работница получила тяжелые травмы, из-за которых у нее больше нет возможности вернуться к трудовой деятельности.
Ленинский районный суд города Севастополя удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения после его вступления в законную силу проконтролирует прокуратура.
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