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В Крыму выросло количество несчастных случаев и смертей на производстве
В Крыму выросло количество несчастных случаев и смертей на производстве - РИА Новости Крым, 23.04.2024
В Крыму выросло количество несчастных случаев и смертей на производстве
В Крыму в 2023 году на 18 процентов выросло число несчастных случаев на производстве по сравнению с предыдущим годом. С чем это связано и что делается для их... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T17:17
2024-04-23T17:17
2024-04-23T17:17
федерация независимых профсоюзов крыма
надежда краденова
несчастный случай на производстве
несчастный случай
происшествия
общество
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в 2023 году на 18 процентов выросло число несчастных случаев на производстве по сравнению с предыдущим годом. С чем это связано и что делается для их профилактики в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.При этом отмечается снижение числа групповых несчастных случаев с семи до четырех (75%), но увеличилось число тяжелых несчастных случаев с 39 до 46 (18%)."По количеству несчастных случаев со смертельным исходом отмечается рост с 48 до 61 случаев (28%)", - уточняют в Федерации независимых профсоюзов Крыма.По словам Надежды Краденовой, по законодательству профсоюзы принимают участие в расследовании всех происшествий на производстве: тяжелых, групповых и со смертельным исходом. За прошлый год проведено 156 проверок работодателей. В результате выявили 514 нарушений, направлено 81 представление об устранении выявленных нарушений законодательства.По словам председателя Федерации независимых профсоюзов Крыма, происходят несчастные случаи и по причине нарушения норм охраны труда со стороны работников. Например, падение с высоты, несмотря на прохождение инструктажа, и поражение электрическим током, а также травмы по неосторожности."Есть трагедии и на опасных производствах. Недавно произошли несчастные случаи на химпредприятии, энергетическом. Там, где проходят серьезные технологические процессы, связанные с электрооборудованием, даже речи не может быть о неправильном формировании системы охраны труда. Любой предприниматель должен понимать, что он несет ответственность за жизнь и здоровье работников как административную, так и уголовную", - уточняет спикер.Краденова пояснила, что законодательство в области охраны труда претерпевает сейчас большие изменения.Читайте также на РИА Новости Крым:В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производствеВ Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судитьКуда обращаться в случае несчастного случая на производстве
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федерация независимых профсоюзов крыма, надежда краденова, несчастный случай на производстве, несчастный случай, происшествия, общество, производство, новости крыма
В Крыму выросло количество несчастных случаев и смертей на производстве
В Крыму произошли 111 несчастных случаев на производстве за минувший год
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в 2023 году на 18 процентов выросло число несчастных случаев на производстве по сравнению с предыдущим годом. С чем это связано и что делается для их профилактики в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.
"Итоги 2023 года настораживают: количество несчастных случаев растет. По итогам 2023 года у нас произошло 111 несчастных случаев, в том числе четыре групповых, 46 тяжелых, и 61 – со смертельным исходом", - говорит Надежда Краденова.
При этом отмечается снижение числа групповых несчастных случаев с семи до четырех (75%), но увеличилось число тяжелых несчастных случаев с 39 до 46 (18%).
"По количеству несчастных случаев со смертельным исходом отмечается рост с 48 до 61 случаев (28%)", - уточняют в Федерации независимых профсоюзов Крыма.
По словам Надежды Краденовой, по законодательству профсоюзы принимают участие в расследовании всех происшествий на производстве: тяжелых, групповых и со смертельным исходом. За прошлый год проведено 156 проверок работодателей. В результате выявили 514 нарушений, направлено 81 представление об устранении выявленных нарушений законодательства.
"Особенно много нарушений на предприятиях частного бизнеса, где не обеспечены условия труда, есть нарушения в предоставлении средств индивидуальной защиты. Очень тревожит сфера строительства. Особенно участились несчастные случаи с привлеченными работающими иностранными гражданами. Они увеличивают в Крыму статистику несчастных случаев. В транспорте тоже много", - уточнила гость пресс-центра.
По словам председателя Федерации независимых профсоюзов Крыма, происходят несчастные случаи и по причине нарушения норм охраны труда со стороны работников. Например, падение с высоты, несмотря на прохождение инструктажа, и поражение электрическим током, а также травмы по неосторожности.
"Есть трагедии и на опасных производствах. Недавно произошли несчастные случаи на химпредприятии, энергетическом. Там, где проходят серьезные технологические процессы, связанные с электрооборудованием, даже речи не может быть о неправильном формировании системы охраны труда. Любой предприниматель должен понимать, что он несет ответственность за жизнь и здоровье работников как административную, так и уголовную", - уточняет спикер.
Краденова пояснила, что законодательство в области охраны труда претерпевает сейчас большие изменения.
"В 2024 году, начиная с сентября, все предприятия должны перейти на новую систему охраны труда – рискоориентированный подход, на единые стандарты обеспечения средствами индивидуальной защиты. Новая система носит предупредительный характер, чтобы не устранять уже случившийся факт какого-то нарушения, несчастного случая, а предупредить его", - пояснила Надежда Краденова.
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