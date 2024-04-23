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В Крыму выросло количество несчастных случаев и смертей на производстве

В Крыму выросло количество несчастных случаев и смертей на производстве - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В Крыму выросло количество несчастных случаев и смертей на производстве

В Крыму в 2023 году на 18 процентов выросло число несчастных случаев на производстве по сравнению с предыдущим годом. С чем это связано и что делается для их... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T17:17

2024-04-23T17:17

2024-04-23T17:17

федерация независимых профсоюзов крыма

надежда краденова

несчастный случай на производстве

несчастный случай

происшествия

общество

производство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в 2023 году на 18 процентов выросло число несчастных случаев на производстве по сравнению с предыдущим годом. С чем это связано и что делается для их профилактики в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.При этом отмечается снижение числа групповых несчастных случаев с семи до четырех (75%), но увеличилось число тяжелых несчастных случаев с 39 до 46 (18%)."По количеству несчастных случаев со смертельным исходом отмечается рост с 48 до 61 случаев (28%)", - уточняют в Федерации независимых профсоюзов Крыма.По словам Надежды Краденовой, по законодательству профсоюзы принимают участие в расследовании всех происшествий на производстве: тяжелых, групповых и со смертельным исходом. За прошлый год проведено 156 проверок работодателей. В результате выявили 514 нарушений, направлено 81 представление об устранении выявленных нарушений законодательства.По словам председателя Федерации независимых профсоюзов Крыма, происходят несчастные случаи и по причине нарушения норм охраны труда со стороны работников. Например, падение с высоты, несмотря на прохождение инструктажа, и поражение электрическим током, а также травмы по неосторожности."Есть трагедии и на опасных производствах. Недавно произошли несчастные случаи на химпредприятии, энергетическом. Там, где проходят серьезные технологические процессы, связанные с электрооборудованием, даже речи не может быть о неправильном формировании системы охраны труда. Любой предприниматель должен понимать, что он несет ответственность за жизнь и здоровье работников как административную, так и уголовную", - уточняет спикер.Краденова пояснила, что законодательство в области охраны труда претерпевает сейчас большие изменения.Читайте также на РИА Новости Крым:В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производствеВ Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судитьКуда обращаться в случае несчастного случая на производстве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федерация независимых профсоюзов крыма, надежда краденова, несчастный случай на производстве, несчастный случай, происшествия, общество, производство, новости крыма