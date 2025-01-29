https://crimea.ria.ru/20250129/v-krymu-podgotovili-45-tysyach-zemelnykh-uchastkov-dlya-geroev-svo-1143767936.html

В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО

В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО

Для участников специальной военной операции в Крыму сформировано уже почти 4,5 тысячи земельных участков на территории Сакского, Черноморского и Ленинского... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T13:57

2025-01-29T13:57

2025-01-29T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Для участников специальной военной операции в Крыму сформировано уже почти 4,5 тысячи земельных участков на территории Сакского, Черноморского и Ленинского районов. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов.В Сакском районе участки выделены в Лесновском (511), Молочненском (165) и Штормовском (676) поселениях, в Черноморском - 150 земельных участков в Окуневском поселении. В Семисотском поселении Ленинского района выделено 972 участка.На сегодняшний день в собственность участникам СВО уже передано 2548 земельных участков, из них в 2024 году — 1633 участка.В конце 2024 года председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что участникам специальной военной операции выделено 4900 земельных участков в шести регионах республики. Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. В частности, участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВКВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жильеВыплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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