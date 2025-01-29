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В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО
В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО
Для участников специальной военной операции в Крыму сформировано уже почти 4,5 тысячи земельных участков на территории Сакского, Черноморского и Ленинского... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T13:57
2025-01-29T13:57
крым
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владимир константинов
новости крыма
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Для участников специальной военной операции в Крыму сформировано уже почти 4,5 тысячи земельных участков на территории Сакского, Черноморского и Ленинского районов. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов.В Сакском районе участки выделены в Лесновском (511), Молочненском (165) и Штормовском (676) поселениях, в Черноморском - 150 земельных участков в Окуневском поселении. В Семисотском поселении Ленинского района выделено 972 участка.На сегодняшний день в собственность участникам СВО уже передано 2548 земельных участков, из них в 2024 году — 1633 участка.В конце 2024 года председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что участникам специальной военной операции выделено 4900 земельных участков в шести регионах республики. Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. В частности, участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВКВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жильеВыплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве
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крым, участники сво, ветераны сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, владимир константинов, новости крыма, сакский район, черноморский район, ленинский район, симферопольский район
В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО

В Крыму для участников спецоперации подготовили 4,5 тысячи земельных участков

13:57 29.01.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Для участников специальной военной операции в Крыму сформировано уже почти 4,5 тысячи земельных участков на территории Сакского, Черноморского и Ленинского районов. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов.
"После принятия соответствующего закона для наших защитников сформировано 4419 земельных участков в границах семи земельных массивов на территориях Сакского, Черноморского и Ленинского районов", - сообщил он.
В Сакском районе участки выделены в Лесновском (511), Молочненском (165) и Штормовском (676) поселениях, в Черноморском - 150 земельных участков в Окуневском поселении. В Семисотском поселении Ленинского района выделено 972 участка.
"На стадии распределения находятся участки на территории Николаевского поселения Симферопольского района (1945 участков). Профильными ведомствами ведется работа по подведению коммуникаций к массивам", - дополнил Владимир Константинов.
На сегодняшний день в собственность участникам СВО уже передано 2548 земельных участков, из них в 2024 году — 1633 участка.
В конце 2024 года председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что участникам специальной военной операции выделено 4900 земельных участков в шести регионах республики.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. В частности, участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму.
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