ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии
ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии - РИА Новости Крым, 27.10.2025
ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии
Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не было введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T23:01
2025-10-27T23:01
2025-10-27T23:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Ноости Крым. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не было введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. Также в ведомстве уточнили, что следователи крымского следственного отдела на транспорте работают на месте опрокидывания плавучего крана, где погибли два человека - электромеханик и матрос.
ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии
ЧП с плавучим краном в Крыму - подробности от СК
23:01 27.10.2025 (обновлено: 23:08 27.10.2025)