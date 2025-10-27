Рейтинг@Mail.ru
ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии
ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии
ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии - РИА Новости Крым, 27.10.2025
ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии
Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не было введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Ноости Крым. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не было введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. Также в ведомстве уточнили, что следователи крымского следственного отдела на транспорте работают на месте опрокидывания плавучего крана, где погибли два человека - электромеханик и матрос.
ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Ноости Крым. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не было введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что следователи крымского следственного отдела на транспорте работают на месте опрокидывания плавучего крана, где погибли два человека - электромеханик и матрос.
