ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии

Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не было введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T23:01

2025-10-27T23:01

2025-10-27T23:08

севастополь

происшествия

севморзавод

новости севастополя

крым

новости крыма

гсу ск россии по крыму и севастополю

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150475527_0:56:734:468_1920x0_80_0_0_77107fcb1556a0701c993f5feb015f4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Ноости Крым. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не было введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. Также в ведомстве уточнили, что следователи крымского следственного отдела на транспорте работают на месте опрокидывания плавучего крана, где погибли два человека - электромеханик и матрос.

2025

Новости

