Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
В Севастополе после падения строительного крана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T11:27
2025-08-15T12:05
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
происшествия
уголовный кодекс
следком крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе после падения строительного крана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.Инцидент произошел около 10 утра на проспекте Октябрьской Революции, 52. На территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.️В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр территории, назначены экспертизы.
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, происшествия, уголовный кодекс, следком крыма и севастополя
Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе

В Севастополе после падения строительного крана возбуждено уголовное дело

11:27 15.08.2025 (обновлено: 12:05 15.08.2025)
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе упал строительный кран, погиб человек
В Севастополе упал строительный кран, погиб человек
© Прокуратура Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе после падения строительного крана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Инцидент произошел около 10 утра на проспекте Октябрьской Революции, 52. На территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.
"По указанию руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
️В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр территории, назначены экспертизы.
