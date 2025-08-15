https://crimea.ria.ru/20250815/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-padeniya-stroitelnogo-krana-v-sevastopole-1148741115.html

Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе

Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе

В Севастополе после падения строительного крана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

2025-08-15T11:27

2025-08-15T11:27

2025-08-15T12:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе после падения строительного крана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.Инцидент произошел около 10 утра на проспекте Октябрьской Революции, 52. На территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.️В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр территории, назначены экспертизы.

