Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
2025-08-15T11:27
2025-08-15T11:27
2025-08-15T12:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе после падения строительного крана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.Инцидент произошел около 10 утра на проспекте Октябрьской Революции, 52. На территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.️В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр территории, назначены экспертизы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человекСтрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе
11:27 15.08.2025 (обновлено: 12:05 15.08.2025)