Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль проверку по обращению жителей Ялты, которые обеспокоены строительством и вырубкой деревьев в непосредственной близости от Поликуровского мемориала, посвященного деятелям науки и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
Видеообращение жителей города Ялты по вопросу несогласия с застройкой Поликуровского холма было размещено в соцсетях.
Согласно данным ведомства, земельный участок, купленный застройщиком, находится в оползневой зоне. Заявители обеспокоены, что вмешательство рабочих может повлечь обрушение достопримечательности города – Поликуровского мемориала, возведенного на месте захоронений деятелей науки и культуры Ялты. Кроме того, под холмом размещены домовладения людей, что также могут пострадать в случае оползня. Горожане жалуются и на незаконную вырубку краснокнижных деревьев.
"В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка ведомства Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – рассказали в Следкоме.
Ранее сообщалось
, что около 1 миллиона рублей ущерба нанес житель Челябинской области 1969 года рождения при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе.
