26.11.2025
Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина
Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль проверку по обращению жителей Ялты, которые обеспокоены строительством и вырубкой деревьев в непосредственной...
2025-11-26T15:44
2025-11-26T15:44
ялта
стройка
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль проверку по обращению жителей Ялты, которые обеспокоены строительством и вырубкой деревьев в непосредственной близости от Поликуровского мемориала, посвященного деятелям науки и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.Видеообращение жителей города Ялты по вопросу несогласия с застройкой Поликуровского холма было размещено в соцсетях.Согласно данным ведомства, земельный участок, купленный застройщиком, находится в оползневой зоне. Заявители обеспокоены, что вмешательство рабочих может повлечь обрушение достопримечательности города – Поликуровского мемориала, возведенного на месте захоронений деятелей науки и культуры Ялты. Кроме того, под холмом размещены домовладения людей, что также могут пострадать в случае оползня. Горожане жалуются и на незаконную вырубку краснокнижных деревьев.Ранее сообщалось, что около 1 миллиона рублей ущерба нанес житель Челябинской области 1969 года рождения при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе.
РИА Новости Крым
Новости
ялта, стройка, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, новости крыма
Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина

Жители Ялты боятся обрушения Поликуровского мемориала из-за застройки по соседству - СК

15:44 26.11.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоМэр Ялты Янина Павленко выехала на место, чтобы пообщаться с жителями, возмущенными стройкой возле Поликуровского холма
Мэр Ялты Янина Павленко выехала на место, чтобы пообщаться с жителями, возмущенными стройкой возле Поликуровского холма
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль проверку по обращению жителей Ялты, которые обеспокоены строительством и вырубкой деревьев в непосредственной близости от Поликуровского мемориала, посвященного деятелям науки и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
Видеообращение жителей города Ялты по вопросу несогласия с застройкой Поликуровского холма было размещено в соцсетях.
Согласно данным ведомства, земельный участок, купленный застройщиком, находится в оползневой зоне. Заявители обеспокоены, что вмешательство рабочих может повлечь обрушение достопримечательности города – Поликуровского мемориала, возведенного на месте захоронений деятелей науки и культуры Ялты. Кроме того, под холмом размещены домовладения людей, что также могут пострадать в случае оползня. Горожане жалуются и на незаконную вырубку краснокнижных деревьев.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоМэр Ялты Янина Павленко выехала на место, чтобы пообщаться с жителями, возмущенными стройкой возле Поликуровского холма
Мэр Ялты Янина Павленко выехала на место, чтобы пообщаться с жителями, возмущенными стройкой возле Поликуровского холма
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Мэр Ялты Янина Павленко выехала на место, чтобы пообщаться с жителями, возмущенными стройкой возле Поликуровского холма
"В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка ведомства Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – рассказали в Следкоме.
Ранее сообщалось, что около 1 миллиона рублей ущерба нанес житель Челябинской области 1969 года рождения при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе.
