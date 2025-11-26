https://crimea.ria.ru/20251126/situatsiya-s-zastroykoy-polikurovskogo-kholma-v-yalte-na-kontrole-bastrykina-1151202201.html

Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина

Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина

Центральный аппарат СК РФ взял на контроль проверку по обращению жителей Ялты, которые обеспокоены строительством и вырубкой деревьев в непосредственной... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T15:44

2025-11-26T15:44

2025-11-26T15:44

ялта

стройка

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151203680_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9d237eeafad131c1c0f253e1a923939a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль проверку по обращению жителей Ялты, которые обеспокоены строительством и вырубкой деревьев в непосредственной близости от Поликуровского мемориала, посвященного деятелям науки и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.Видеообращение жителей города Ялты по вопросу несогласия с застройкой Поликуровского холма было размещено в соцсетях.Согласно данным ведомства, земельный участок, купленный застройщиком, находится в оползневой зоне. Заявители обеспокоены, что вмешательство рабочих может повлечь обрушение достопримечательности города – Поликуровского мемориала, возведенного на месте захоронений деятелей науки и культуры Ялты. Кроме того, под холмом размещены домовладения людей, что также могут пострадать в случае оползня. Горожане жалуются и на незаконную вырубку краснокнижных деревьев.Ранее сообщалось, что около 1 миллиона рублей ущерба нанес житель Челябинской области 1969 года рождения при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Ялте отремонтируют парки-памятникиОпределен подрядчик реставрации Исторического бульвара в СевастополеПри ремонте Митридатских лестниц бюджету Крыма нанесен ущерб на 211 млн

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, стройка, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, новости крыма