Когда в Ялте отремонтируют парки-памятники
Когда в Ялте отремонтируют парки-памятники
В Ялте наращивают темпы ремонта парков-памятников "Массандровский" и "Мисхорский"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Ремонт в парке-памятнике "Массандровский" выполнен на 90 процентов, кроме того, подрядчик планирует закончить раньше установленного срока благоустройство парка "Мисхорский". Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Ремонт парка-памятника садово-паркового искусства "Массандровский" движется к финалу – работы выполнены на 90%, завершение планируется до конца года", - написала она в своем Telegram-канале.
Рабочие уже заканчивают укладывать асфальтобетонное покрытие и переустройство ливневой канализации. Также почти завершен монтаж системы наружного освещения, перечислила Павленко, пообещав, что в парке появится бесплатный Wi-Fi.
"Ремонт еще одного парка-памятника "Мисхорского" – в активной стадии. По контракту работы должны завершиться осенью 2026 года, но подрядчик стремится закончить их досрочно", - уточнила мэр.
Работы в парке начались в апреле, сейчас они выполнены 30-40%. В частности, смонтирован самый масштабный и дорогостоящий объект – цветомузыкальный сухой фонтан. Другой "фишкой" парка Павленко назвала его наполнение "литературной" составляющей – в парке можно будет бесплатно скачать книгу.
"Общая стоимость ремонта с учетом фонтана (в рамках Госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым) – 351 миллион рублей", - добавила Павленко.
Капитальный ремонт на территории парка памятника садово-паркового искусства "Мисхорский" пройдет в ближайшие два года, сообщал
ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
По мнению первого замминистра культуры РК Ольги Буровой, одна из визитных карточек Южного берега Крыма – Ливадийский парк,
находящийся в неудовлетворительном состоянии, требует не просто уборки в рамках благоустройства, а реконструкции на 6 миллиардов рублей.
