Когда в Ялте отремонтируют парки-памятники

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Ремонт в парке-памятнике "Массандровский" выполнен на 90 процентов, кроме того, подрядчик планирует закончить раньше установленного срока благоустройство парка "Мисхорский". Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Рабочие уже заканчивают укладывать асфальтобетонное покрытие и переустройство ливневой канализации. Также почти завершен монтаж системы наружного освещения, перечислила Павленко, пообещав, что в парке появится бесплатный Wi-Fi.Работы в парке начались в апреле, сейчас они выполнены 30-40%. В частности, смонтирован самый масштабный и дорогостоящий объект – цветомузыкальный сухой фонтан. Другой "фишкой" парка Павленко назвала его наполнение "литературной" составляющей – в парке можно будет бесплатно скачать книгу."Общая стоимость ремонта с учетом фонтана (в рамках Госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым) – 351 миллион рублей", - добавила Павленко.Капитальный ремонт на территории парка памятника садово-паркового искусства "Мисхорский" пройдет в ближайшие два года, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По мнению первого замминистра культуры РК Ольги Буровой, одна из визитных карточек Южного берега Крыма – Ливадийский парк, находящийся в неудовлетворительном состоянии, требует не просто уборки в рамках благоустройства, а реконструкции на 6 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с застройкой природных парков в КрымуНа Южном берегу Крыма создадут еще один паркВ Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок

