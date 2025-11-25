Рейтинг@Mail.ru
Когда в Ялте отремонтируют парки-памятники - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Когда в Ялте отремонтируют парки-памятники
Когда в Ялте отремонтируют парки-памятники - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Когда в Ялте отремонтируют парки-памятники
Ремонт в парке-памятнике "Массандровский" выполнен на 90 процентов, кроме того, подрядчик планирует закончить раньше установленного срока благоустройство парка... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T21:38
2025-11-25T21:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Ремонт в парке-памятнике "Массандровский" выполнен на 90 процентов, кроме того, подрядчик планирует закончить раньше установленного срока благоустройство парка "Мисхорский". Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Рабочие уже заканчивают укладывать асфальтобетонное покрытие и переустройство ливневой канализации. Также почти завершен монтаж системы наружного освещения, перечислила Павленко, пообещав, что в парке появится бесплатный Wi-Fi.Работы в парке начались в апреле, сейчас они выполнены 30-40%. В частности, смонтирован самый масштабный и дорогостоящий объект – цветомузыкальный сухой фонтан. Другой "фишкой" парка Павленко назвала его наполнение "литературной" составляющей – в парке можно будет бесплатно скачать книгу."Общая стоимость ремонта с учетом фонтана (в рамках Госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым) – 351 миллион рублей", - добавила Павленко.Капитальный ремонт на территории парка памятника садово-паркового искусства "Мисхорский" пройдет в ближайшие два года, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По мнению первого замминистра культуры РК Ольги Буровой, одна из визитных карточек Южного берега Крыма – Ливадийский парк, находящийся в неудовлетворительном состоянии, требует не просто уборки в рамках благоустройства, а реконструкции на 6 миллиардов рублей.
Когда в Ялте отремонтируют парки-памятники

В Ялте наращивают темпы ремонта парков-памятников "Массандровский" и "Мисхорский"

21:38 25.11.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРемонт парка-памятника "Мисхорский" в Ялте
Ремонт парка-памятника Мисхорский в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Ремонт в парке-памятнике "Массандровский" выполнен на 90 процентов, кроме того, подрядчик планирует закончить раньше установленного срока благоустройство парка "Мисхорский". Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Ремонт парка-памятника садово-паркового искусства "Массандровский" движется к финалу – работы выполнены на 90%, завершение планируется до конца года", - написала она в своем Telegram-канале.

Рабочие уже заканчивают укладывать асфальтобетонное покрытие и переустройство ливневой канализации. Также почти завершен монтаж системы наружного освещения, перечислила Павленко, пообещав, что в парке появится бесплатный Wi-Fi.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРемонт парка-памятника садово-паркового искусства "Массандровский" в Ялте
Ремонт парка-памятника садово-паркового искусства Массандровский в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Ремонт парка-памятника садово-паркового искусства "Массандровский" в Ялте
"Ремонт еще одного парка-памятника "Мисхорского" – в активной стадии. По контракту работы должны завершиться осенью 2026 года, но подрядчик стремится закончить их досрочно", - уточнила мэр.
Работы в парке начались в апреле, сейчас они выполнены 30-40%. В частности, смонтирован самый масштабный и дорогостоящий объект – цветомузыкальный сухой фонтан. Другой "фишкой" парка Павленко назвала его наполнение "литературной" составляющей – в парке можно будет бесплатно скачать книгу.
"Общая стоимость ремонта с учетом фонтана (в рамках Госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым) – 351 миллион рублей", - добавила Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРемонт парка-памятника "Мисхорский" в Ялте
Ремонт парка-памятника Мисхорский в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Ремонт парка-памятника "Мисхорский" в Ялте
Капитальный ремонт на территории парка памятника садово-паркового искусства "Мисхорский" пройдет в ближайшие два года, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
По мнению первого замминистра культуры РК Ольги Буровой, одна из визитных карточек Южного берега Крыма – Ливадийский парк, находящийся в неудовлетворительном состоянии, требует не просто уборки в рамках благоустройства, а реконструкции на 6 миллиардов рублей.
