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В Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследия - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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В Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследия
В Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследия - РИА Новости Крым, 04.08.2025
В Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследия
Около 1 миллиона рублей ущерба нанес житель Челябинской области 1969 года рождения при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T18:31
2025-08-04T18:31
новости севастополя
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
стройка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Около 1 миллиона рублей ущерба нанес житель Челябинской области 1969 года рождения при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, в мае 2023 года мужчина приобрел земельный участок в Нахимовском районе Севастополя на юго-восточном пологом склоне Василяди балки, часть которого расположена в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка".С 1 июня по 28 августа 2024 года на данном земельном участке тяжелой строительной техникой был вырыт котлован, заложен фундамент капитального строения площадью около 70 квадратных метров, установлен септик, образован навал грунта и построены стены первого этажа, уточнили в прокуратуре.В соответствии с заключением судебной историко-культурной экспертизы вышеуказанными преступными действиями владельца участка выявленному объекту культурного наследия "Поселение Василядя балка" причинен ущерб в размере более 960 тысяч рублей, пояснили в надзорном ведомстве.Прокуратурой города Севастополя в порядке ст. 44 УПК РФ заявлен гражданский иск к владельцу участка о возмещении причиненного вреда. Мужчина обвиняется по ч.2 ст.243 УК РФ (повреждение выявленного объекта культурного (археологического) наследия). Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее стало известно, что 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе при создании нового парка нашли античные артефактыПоисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедицииКак волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь
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новости севастополя, севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, стройка
В Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследия

В Севастополе мужчина повредил объект культурного наследия при строительстве дома

18:31 04.08.2025
 
© Прокуратура СевастополяУщерб при строительстве дома в границах объекта культурного наследия
Ущерб при строительстве дома в границах объекта культурного наследия
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Около 1 миллиона рублей ущерба нанес житель Челябинской области 1969 года рождения при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, в мае 2023 года мужчина приобрел земельный участок в Нахимовском районе Севастополя на юго-восточном пологом склоне Василяди балки, часть которого расположена в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка".
"Мужчине было достоверно известно об установленном порядке производства земляных и строительных работ на данном земельном участке, а также об обязанности обеспечивать его сохранность. Однако злоумышленник приискал работников для возведения жилого дома, и умышленно не уведомил их о наличии культурного слоя на площади, запланированной под застройку", – сказано в сообщении.
С 1 июня по 28 августа 2024 года на данном земельном участке тяжелой строительной техникой был вырыт котлован, заложен фундамент капитального строения площадью около 70 квадратных метров, установлен септик, образован навал грунта и построены стены первого этажа, уточнили в прокуратуре.
В соответствии с заключением судебной историко-культурной экспертизы вышеуказанными преступными действиями владельца участка выявленному объекту культурного наследия "Поселение Василядя балка" причинен ущерб в размере более 960 тысяч рублей, пояснили в надзорном ведомстве.
Прокуратурой города Севастополя в порядке ст. 44 УПК РФ заявлен гражданский иск к владельцу участка о возмещении причиненного вреда. Мужчина обвиняется по ч.2 ст.243 УК РФ (повреждение выявленного объекта культурного (археологического) наследия). Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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