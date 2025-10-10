Рейтинг@Mail.ru
При ремонте Митридатских лестниц бюджету Крыма нанесен ущерб на 211 млн - РИА Новости Крым, 10.10.2025
При ремонте Митридатских лестниц бюджету Крыма нанесен ущерб на 211 млн
При ремонте Митридатских лестниц бюджету Крыма нанесен ущерб на 211 млн - РИА Новости Крым, 10.10.2025
При ремонте Митридатских лестниц бюджету Крыма нанесен ущерб на 211 млн
Инженера по надзору за строительством "Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" приговорили к шести годам за превышение... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T11:19
2025-10-10T12:06
крым
керчь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
прокуратура республики крым
происшествия
уголовный кодекс
новости крыма
митридат
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Инженера по надзору за строительством "Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" приговорили к шести годам за превышение должностных полномочий при контроле работ по реставрации Митридатских лестниц в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю и республиканской прокуратуры.Суд установил, что в августе 2019 года между организацией, в которой работала обвиняемая, и фирмой-подрядчиком был заключен контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия "Лестницы Большие и Малые" в Керчи в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".В ходе работ подрядчик использовал изделия из камня (ступени и плиты мощения), которые по своим показателям не соответствовали требованиям проектной документации, в том числе требованиям ГОСТ 9479-2011, отметили в УФСБ.В отношении должностного лица было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.Керченский городской суд признал подсудимую виновной и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, добавили в прокуратуре Крыма.Кроме того, обвиняемая лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля и надзора за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных, противоаварийных работ сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.О разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей.В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в КерчиРемонт стадиона в Керчи – как идет работаКакие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году
крым
керчь
митридат
При ремонте Митридатских лестниц бюджету Крыма нанесен ущерб на 211 млн

На ремонте Митридатских лестниц в Керчи бюджету Крыма нанесли ущерб на 211 млн рублей

11:19 10.10.2025 (обновлено: 12:06 10.10.2025)
 
Митридатская лестница
Митридатская лестница
© Администрация Керчи
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Инженера по надзору за строительством "Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" приговорили к шести годам за превышение должностных полномочий при контроле работ по реставрации Митридатских лестниц в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю и республиканской прокуратуры.
Суд установил, что в августе 2019 года между организацией, в которой работала обвиняемая, и фирмой-подрядчиком был заключен контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия "Лестницы Большие и Малые" в Керчи в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".
В ходе работ подрядчик использовал изделия из камня (ступени и плиты мощения), которые по своим показателям не соответствовали требованиям проектной документации, в том числе требованиям ГОСТ 9479-2011, отметили в УФСБ.
"Зная это, сотрудница незаконно подтвердила качество и объем выполненных работ, лично подписала соответствующие акты о приемке выполненных работ, по которым позднее фирме-подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 211 млн руб. Таким образом, бюджету Республики Крым причинен крупный материальный ущерб", - сказано в сообщении.
В отношении должностного лица было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.
Керченский городской суд признал подсудимую виновной и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, добавили в прокуратуре Крыма.
Кроме того, обвиняемая лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля и надзора за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных, противоаварийных работ сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
О разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей.
В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.
В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.
