https://crimea.ria.ru/20250919/remont-stadiona-v-kerchi--kak-idet-rabota-1149564630.html

Ремонт стадиона в Керчи – как идет работа

Ремонт стадиона в Керчи – как идет работа - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Ремонт стадиона в Керчи – как идет работа

В Керчи продолжается капитальный ремонт стадиона имени 50-летия Октября. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин по итогам выезда на объект, в... РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T15:10

2025-09-19T15:10

2025-09-19T14:49

керчь

спорт

крым

новости крыма

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149563869_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d87236de84543986a37120a0c632e2ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Керчи продолжается капитальный ремонт стадиона имени 50-летия Октября. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин по итогам выезда на объект, в проект внесены корректировки, которые позволят добавить современные беговые дорожки.Также на стадионе штукатурят стены, ремонтируют железобетонные конструкции, монтируют витражи, окна и двери, вместо рулонного покрытия устроят наливное, в соответствии с корректировками проекта добавят современные беговые дорожки."Также за счет сэкономленных средств по итогам прохождения экспертизы будут рассмотрены работы по ремонту электронного табло и перенос участка теплотрассы в более подходящее место. Подведут водоснабжение к южной трибуне. Кроме того, рассматривается вопрос монтажа освещения вдоль беговых дорожек к административному зданию и восстановление осветительных мачт", – добавил мэр.Ремонт керченского стадиона им. 50-летия Октября начался в январе. Всего на ремонт выделено более 400 миллионов рублей из бюджета Республики Крым, сообщал ранее Катогрин.Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Керчи рассказал о будущем города – большое интервью РИА Новости КрымВ четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детейВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации

https://crimea.ria.ru/20250809/sportkompleksy-i-basseyny-kak-v-krymu-razvivaetsya-massovyy-sport-1148603857.html

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, спорт, крым, новости крыма, строительство