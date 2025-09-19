Ремонт стадиона в Керчи – как идет работа
В Керчи продолжается капремонт городского стадиона
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Керчи продолжается капитальный ремонт стадиона имени 50-летия Октября. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин по итогам выезда на объект, в проект внесены корректировки, которые позволят добавить современные беговые дорожки.
"Практически готова южная трибуна: завершаются фасадные работы. После заливки отмостки будут смонтированы новые лестницы. Поднялись на западную трибуну. Здесь практически завершен ремонт кровли, параллельно начата подготовка к монтажу сидений на трибуне и ремонт лестничных маршей", – проинформировал Каторгин в своем Telegram-канале.
Также на стадионе штукатурят стены, ремонтируют железобетонные конструкции, монтируют витражи, окна и двери, вместо рулонного покрытия устроят наливное, в соответствии с корректировками проекта добавят современные беговые дорожки.
"Также за счет сэкономленных средств по итогам прохождения экспертизы будут рассмотрены работы по ремонту электронного табло и перенос участка теплотрассы в более подходящее место. Подведут водоснабжение к южной трибуне. Кроме того, рассматривается вопрос монтажа освещения вдоль беговых дорожек к административному зданию и восстановление осветительных мачт", – добавил мэр.
Ремонт керченского стадиона им. 50-летия Октября начался в январе. Всего на ремонт выделено более 400 миллионов рублей из бюджета Республики Крым, сообщал ранее Катогрин.
